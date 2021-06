DMAX schickt Josh Gates auf «Expedition X»

TV-News

Bei der Erforschung mysteriöser Legenden erhält der abenteuerlustige Moderator Unterstützung von einer Forscherin für paranormale Phänomene und einem Biologen.

Der Fernsehsender DMAX hat für den 17. Juli eine neue Fernsehsendung angekündigt. Inwird demnach Abenteurer Josh Gates auf die Spur bizarrer Kreaturen, dunkler Mysterien und unerklärlicher Ereignisse geschickt. DMAX zeigt die Sendung immer samstags ab 22:15 Uhr.Der Sender verspricht in der Show „Angstschweiß, Gänsehaut und der blanke Horror“, denn Gates erforscht sich mit seinem Team gruselige Geheimnisse der Weltgeschichte und reist dazu an äußerst obskure Orte und „teils sogar an den Rand von Logik und Verstand“. Unterstützung erhält er von Jessica Chobot, Forscherin für paranormale Phänomene, und Biologe Phil Torres, der als Naturwissenschaftler nach rationalen Erklärungen sucht.So geht das Trio unter anderem auf die Jagd nach einem ominösen Mottenmann, der laut Legende seit den 1960er Jahren in West Virginia sein Unwesen treiben soll. Das Team um Gates untersucht die seltsamsten Mythen aus aller Herren Länder: egal ob UFO-Hotspots in Washington, mysteriöse Affenmenschen im Dschungel Kambodschas oder vermeintlich verfluchte Militärstützpunkte im Amazonas Regenwald – das Ziel ist die Wahrheit ans Licht zu bringen. In Zusammenarbeit mit Augenzeugen und Experten und mit dem Einsatz hochmoderner technischer Geräte werfen Gates, Chobot und Torres ein neues Licht auf Fälle, die Menschen seit Generationen verwirren, verängstigen und faszinieren.