«Reich & Herzlich»: RTL startet weiteres Undercover-Format

TV-News

Im Juni wiederholt RTL nicht nur «Undercover Boss»-Folgen, sondern startet auch ein Format, in dem ein reicher Unternehmer sich undercover ehrenamtlich engagiert.

Mitte April startete der Kölner Privatsender RTL mitein neues Mittwochs-Format mit Mario Barth und Jürgen Vogel, Katrin Bauerfeind moderierte die Sendung. Doch bereits nach zwei von vier geplanten Ausgaben zog man in Köln den Stecker und setzte die Sendung ab. Die Quoten waren stark rückläufig und man verlor in Woche zwei mehr als drei Prozentpunkte auf dem Zielgruppenmarkt. Stattdessen wiederholt man vergangene Comedy-Formate von Sascha Grammel und Mario Barth. In dieser Woche sollte ein gutes Quotenergebnis ohnehin gesichert sein, denn man zeigt das DFB-Spiel gegen Dänemark.Für den 30. Juni hat man nun eine neue Show angekündigt, die auf den Namenhört. Die neue Real-Life-Doku aus dem Hause Banijay Productions Germany wird als „Selbsterfahrung der besonderen Art“ angekündigt, denn ein „superreicher Unternehmer“ soll für zwei Wochen zum ehrenamtlichen Mitarbeiter werden. Der Unternehmer ist der gebürtige Bremer Saygin Yalcin, der 2009 nach Dubai auswanderte, wo er zahlreiche Unternehmen gegründet hat. Mit Anfang 30 scheint er alles erreicht zu haben, wovon die meisten Menschen ihr Leben lang träumen: mehrere Luxuswillen und einen ganzen Fuhrpark voller Edelkarossen sowie eine Million Abonnenten bei YouTube. Auf dem Boden scheint er trotzdem geblieben zu sein. Dass Reichtum nicht das Wichtigste im Leben ist, ist ihm nicht zuletzt durch das Schicksal seiner epilepsiekranken Schwester bewusst, an deren Heilung er seit Jahren forscht.Nun möchte er herausfinden, was die Dinge im Leben sind, die wirklich zählen. Um dies zu erfahren, kehrt er nach Deutschland zurück und tarnt sich als Gebrauchtwarenhändler Can und engagiert sich bei von ihm ausgewählten Organisationen und ehrenamtlichen Einrichtungen. Dort trifft er auf selbstlose Helfer und menschliche Schicksale. Seine Intention dabei ist, Deutschlands Alltagshelden sichtbar zu machen und ihnen etwas für ihren Einsatz zurückgeben. Dafür geht er unter anderem zu einem inklusiven Reitverein und eine Organisation, die sich für Betroffene von Altersarmut stark macht. Nach zwei Wochen wird Yalcin mit Überraschungen im Gepäck zu den Organisationen zurückkehren, um seine wahre Identität zu enthüllen.«Reich & Herzlich» wird damit ein weiteres Undercover-Format sein, das RTL im Juni ausstrahlt, denn ab dem 14. Juni wiederholt der Privatsender am Montagabend «Undercover Boss»-Folgen, die im Frühjahr dieses Jahres zu sehen waren.