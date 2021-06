Amazon rüstet für die Champions League auf

TV-News

Ein Weltmeister von 2014 wird als Co-Kommentator fungieren.

Ab der kommenden Spielzeit wird Sky keine Spiele der UEFA Champions League übertragen, stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN nahezu alle Partien der Königsklasse. Doch auch der amerikanische Versandhändler Amazon hat sich insgesamt 16 Begegnungen der kommenden Spielzeit gesichert, jeweils die Top-Spiele am Dienstag sowie zwei Play-Off-Spiele. Eine Rundfunklizenz hat man sich mittlerweile gesichert und auch einzelne Personalien zur Übertragung bekannt gegeben. So werden Sebastian Hellmann und Jonas Friedrich neben ihrer Tätigkeit bei Sky auch für Amazon zu sehen und hören sein.Am Dienstag gab man nun weitere Personalien bekannt. Hellmann wird von Annika Zimmermann und Shary Reeves im Moderatorenteam unterstützt, die als Reporterinnen am Spielfeldrand zum Einsatz kommen. An die Seite von Friedrich in der Kommentatoren-Box gesellt sich Benedikt Höwedes, der 2014 mit dem DFB-Team den Weltmeistertitel in Brasilien holte. Das Expertenteam besteht aus Matthias Sammer, Mario Gomez, Kim Kulig und dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Wolfgang Stark. Besonders die Verpflichtung von Sammer dürfte die Fans freuen. Er arbeitete bereits für Eurosport als Experte und überzeugte durch fundierte Analysen. Kulig kann auf Erfahrung beim ZDF zurückblicken.„Prime-Mitglieder dürfen sich mit den Spielen der UEFA Champions League bei Prime Video nicht nur auf aufregende Bilder der Action auf dem Platz freuen, sondern durch unser Team auch auf ein erstklassiges Programm rund um das Spiel“, sagt Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sports, EU, in einer Mitteilung. Gleichzeitig kündigte er weitere namhaften Experten an, die er aber nicht genauer benannten. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden: „Unsere Zuschauer dürfen sich auf ein Team aus angesehenen und beliebten Expertinnen und Experten freuen – darunter Weltmeister, Nationalspieler und preisgekrönte Moderatoren. Fußball-Fans können gespannt sein: Weitere namhafte Star-Experten aus der deutschen Fußballwelt werden unser Team noch ergänzen.“