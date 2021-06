Edelgard Hansen stößt zum «Rote Rosen»-Cast

TV-News

Ab August soll die Schauspielerin Edelgard Hansen die Rolle der Dörte Reichard in der täglichen Telenovela verkörpern.

Ab der Folge 3386, die voraussichtlich Anfang August ausgestrahlt wird, wird Edelgard Hansen in der täglichen Telenovelaim Ersten zu sehen sein. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch bekannt. Demnach wird Hansen in die Rolle der Dörte Reichard schlüpfen, eine pensionierte Pastorin, „die fast jede und jeder liebt“, so die Beschreibung. Die anfänglich als Theaterschauspielerin arbeitende Hansen ist dem Fernsehpublikum durch Rollen in Produktionen wie «Familie Dr. Kleist», «Mein Freund, das Ekel» an der Seite von Dieter Hallervorden, «Zwei unter Millionen», «SOKO Hamburg» oder dem Spielfilm «Cord» bekannt.Nun schließt sie sich «Rote Rosen» an, das werktäglich um 14:10 Uhr im Ersten zu sehen ist. Darin kommt sie als Dörte Reichard unerwartet nach Lüneburg, um ihrem Sohn Jens (Martin Luding) und vor allem ihrer Enkelin Ellen (Yun Huang) nahe zu sein. Die pensionierte Pastorin fühlt sich noch zu engagiert, um ihrem Ehemann, dem Insektenforscher in den wohlverdienten Ruhestand zu folgen. In der von der Studio Hamburg Serienwerft produzierten Sendung erlebt sie einiges: „Sie platzt in die Hochzeitsvorbereitungen von Jens und Mona (Jana Hora-Goosmann), hat ein offenes Ohr für Monas Sorgen und unterstützt ihre geliebte Enkelin Ellen, für die sie nur das Beste will. Patent, zupackend und einfühlsam hilft sie bei den Vorbereitungen – und ‚schmeißt‘ die Hochzeit, als sie auf der Treppe des Standesamtes zusammenbricht“, wie es in der Ankündigung heißt.Und weiter: „Die Trauung wird verschoben, Dörte kommt schnell wieder auf die Beine und macht sich mit ihrer geerdeten, sympathischen Art nicht nur in der Familie Reichard unentbehrlich. Die Kinder hören gebannt ihre spannenden Geschichten aus dem Alten Testament. Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim Mezziani) schätzen ihre Unterstützung bei dem kleinen Louis. Und Gunter (Hermann Toelcke) könnte sie sich glatt an seiner Seite vorstellen. Wenn da nicht Merle (Anja Franke) wäre, in der sie trotz aller Unterschiedlichkeit und Auseinandersetzungen schnell die beste Freundin findet.“ Ab August ist somit einiges geboten im Lüneburger Fünfsternehotel ‚Drei Könige‘.