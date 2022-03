«Lucky Stars» - Alles auf die Fünf-Prozent!

Quotennews

Die neue Rateshow von ProSieben enttäuschte ein weiteres Mal bei ProSieben. Selbst die Nerds am Nachmittag lockten mehr junge Zuschauer an.

In der vergangenen Woche debütierte die neue ProSieben-Show. Nach zwei mauen Stunden gewann Kandidat Dustin 52.000 von möglichen 200.000 Euro und die Zuschauer konnten sich mit dem Format nicht anfreunden. Lediglich 0,64 Millionen Zuschauer verfolgten die Premiere, wovon 0,37 Millionen Zuschauer zu den Umworbenen gehörten. Um 01.15 Uhr kam die Sendung auf weitere 0,05 Millionen Zuschauer, ehe das von Christian Düren moderierte Format am Sonntagnachmittag mit 0,08 Millionen Umworbenen alles andere als überzeugte.In der zweiten Ausgabe waren Bülent Ceylan, Martin Klempnow, Michael Mittermeier, Simon Gosejohann und Janine Kunze Teil des Ensembles. Doch die Reichweiten blieben auf einem schwachen Niveau. Lediglich 0,62 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, sodass ein Marktanteil von 2,4 Prozent erzielt wurde. Die Redseven-Produktion sicherte sich 0,31 Millionen junge Fernsehzuschauer, sodass man auf enttäuschende 5,3 Prozent kam. In der Vorwoche wurden sechseinhalb Prozent ausgewiesen. Selbst zwei «The Big Bang Theory»-Ausgaben am Nachmittag schnitten mit 0,33 und 0,39 Millionen jungen Zuschauern besser ab.In der zweiten-Ausgabe hatte Klaas Heufer-Umlauf von Bryan Adams, Ryan Reynolds und Griff & Sigrid Besuch. Die Sendung, die bis 00.05 Uhr dauerte, sorgte für 0,19 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Bei den Werberelevanten sicherte man sich 0,12 Millionen, der Marktanteil belief sich auf überhaupt nicht akzeptable 3,9 Prozent.