Beatrice Egli und Ross Antony bereiten dem Schlager die Bühne

TV-News

Die beiden Schlagershowsdes SWR unddes MDR haben eine Showkooperation abgeschlossen. Der Deal sieht vor, dass beide Sendungen ab sofort parallel im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen ausgestrahlt werden. Außerdem werden sich beide Sendungen in der Planung und Konzeption abstimmen, um den Interessen des Publikums besser gerecht zu werden, wie es in einer gemeinsam verbreiteten Mitteilung heißt. Hierfür arbeiten die Redaktionen der beiden Shows zusammen.Den Anfang macht Ross Antony am kommenden Samstag, 19. März, um 20:15 Uhr. Der gebürtige Engländer und Entertainer freut sich dabei auf Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink, Marie Reim, CITY, Sonia Liebing, Tanja Lasch, More Than Words, Karsten Walter, auf das Schlagerduo Fantasy sowie auf Comedian Matze Knop und Newcomer Florian Bunke. Beatrice Egli präsentiert ihre nach ihr benannten Show am Samstag, 23. April. Gäste sind dann unter anderem Kerstin Ott, Ireen Sheer, Art Garfunkel Jr., Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack.Der SWR plant unterdessen mit Ross Antony auch eine Doku-Reihe. Inbegleitet er als Host und "Reiseleiter" sechs junge Menschen mit Down-Syndrom auf einer Reise durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das benachbarte Ausland. Diese sind erstmals allein, ohne ihre Familien und fern ihres durchstrukturierten Alltags unterwegs - auf der Suche nach Freiheit, Sichtbarkeit und Unabhängigkeit. Ross Antony führt die Gruppe durch gemeinsame Herausforderungen, an denen die Teilnehmer wachsen, lernen und ihre Träume erfüllen sollen. Zu sehen sein wird die sechsteilige Dokureihe voraussichtlich ab Spätsommer 2022 in der ARD Mediathek und im SWR Fernsehen.