Paul Wesley wird neuer Kirk

US-Fernsehen

Für die zweite Staffel haben die Produzenten von «Star Trek: Strange New World» den Darsteller aus «Vampire Diaries» engagiert.

«Vampire Diaries»-Star Paul Wesley übernimmt eine ikonische Rolle. Er soll in der zweiten Staffel der Paramount+-Seriein den Alter Ego James T. Kirk schlüpfen. Die erste Staffel des Formates soll am 5. Mai beim Streamingdienst Premiere feiern, die Produktion der zweiten Runde soll bald beginnen.Die Serie folgt den Abenteuern von Captain Christopher Pike, bevor Kirk Captain der Enterprise wird. Wesley wird als eine junge Version von Kirk auftreten. Er ist damit der dritte Schauspieler, der die Figur in einem Live-Action-Projekt spielt. Am bekanntesten ist William Shatner, der Kirk in der ursprünglichen «Star Trek»-Serie und in mehreren Filmen spielte. Chris Pine hat Kirk bisher in drei «Star Trek»-Filmen gespielt, ein vierter ist in Vorbereitung."Paul ist ein vollendeter Schauspieler, eine erstaunliche Präsenz und eine willkommene Ergänzung für die Serie", sagten der ausführende Produzent von «Strange New Worlds», Alex Kurtzman, sowie die Showrunner und ausführenden Produzenten Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers. "Wie wir alle ist er ein lebenslanger «Star Trek»-Fan und wir sind begeistert von seiner Interpretation dieser ikonischen Rolle."