Mark Hamill äußert sich zum neuen Luke-Skywalker-Darsteller

Der «Star Wars»-Veteran wurde zum neuen Schauspieler Grant Feely befragt.

Die Aufmerksamkeit des ersten Trailers für die kommende «Star Wars»-Serieauf Disney+ wurde beinahe von einem jungen Luke Skywalker stibitzt, der kurz in dem Material auftaucht. Die Serie, die zehn Jahre nach den Ereignissen von «Star Wars: Die Rache der Sith»" spielt, folgt Obi-Wan, der in ein neues Abenteuer gestürzt wird, während er auf Tatooine über Luke wacht. Luke ist in der Serie ein Kind, das von dem Schauspieler Grant Feely gespielt wird, dessen einzige andere Rolle eine Episode von «Creepshow» ist."Grant Feely sieht wie ein perfekter Luke Skywalker aus", postete Hamill auf Social Media und gab dem Kinderdarsteller seinen Segen. "Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute!" Der Schauspieler fügte via Hashtag hinzu: "Die Macht ist mit Feely".«Obi-Wan Kenobi» spielt zwischen «Die Rache der Sith» und «Eine neue Hoffnung», so dass Hamill auch mit Hilfe von VFX nicht in die Rolle zurückkehren konnte. Der neue Luke-Darsteller Feely gehört neben McGregor zu den Darstellern Hayden Christiansen, Moses Ingram, Indira Varma, Kumail Nanjiani, O'Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine und Rory Ross.