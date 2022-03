«Jauch gegen Sigl»: Revanche ist schon geplant

TV-News

Anfang Februar duellieren sich Günther Jauch und Hans Sigl in einem neuen Quizformat, eine Woche später kommt es direkt zur Revanche.

Vor wenigen Tagen hatte RTL das Sendedatum für die das Duellkommuniziert, ein Nachfolger-Format von «5 gegen Jauch». Am 4. April kommt soll es zum Duell des «Wer wird Millionär?»-Moderators und des «Bergdoktor»-Darstellers kommen. Nun hat RTL bekannt gegeben, dass der Kölner Sender mit einem weiteren Duell der beiden Fernsehgrößen plant. Demnach soll es am 11. April, also eine Woche später zukommen.In der Sendung geht es jeweils um 50.000 Euro, die Jauch und seine Gegner – in diesen beiden Fällen Sigl – für das Studiopublikum erspielen können. Die Zuschauerränge werde jeweils in Hälfte geteilt und einem Kandidaten zugewiesen. Gespielt wird ein Quiz über mehrere Runden. Mit jeder richtigen Antwort werden Punkte erspielt. Im großen Finale werden die erspielten Punkte gesetzt und das Blatt kann sich noch einmal wenden. Nach der alles entscheidenden, letzten Frage wird abgerechnet.Ganz im Stile von «5 gegen Jauch» wird Sigl nicht alleine gegen die RTL-Quizmaster antreten müssen. Unterstützung erhält der Schauspieler in der ersten Show von seiner Ehefrau Susanne Sigl, Comedian Paul Panzer, Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff sowie Moderatorin Andrea Kiewel. In der Revanche-Ausgabe wird er von Komiker und Moderator Wigald Boning, Schauspielerin Sophia Thomalla, Komiker und Kabarettist Torsten Sträter sowie Sängerin Patricia Kelly begleitet. RTL schließt derweil ein drittes Duell der beiden nicht aus. „Wurde die Revanche genutzt und es steht 1:1 geht es in eine letzte, alles entscheidende Runde“, heißt es in einer Mitteilung. Ein Sendetermin steht hierfür allerdings noch nicht fest und dürfte der Spannung wegen auch erst am 11. April kommuniziert werden.