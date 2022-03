Amazon bestellt Animationsserie von Ramy Youssef

US-Fernsehen

Im Rahmen eines neuen Exklusivvertrages wird eine Serie mit zwei Staffeln geordert.

Amazon hat zwei Staffeln einer animierten Komödie von Ramy Youssef bestellt, wie das Fachblatt „Variety“ berichtet hat. Die Serie ist Teil eines neuen First-Look-Deals, den Youssef und sein Label Cairo Cowboy mit dem Streaming-Anbieter abgeschlossen haben. Youssef leitet Cairo Cowboy zusammen mit Andy Campagna, dem ehemaligen Senior Vice President of Television bei Sam Esmails Esmail Corp."Ramy hat nur an der Oberfläche seiner unglaublichen kreativen Fähigkeiten gekratzt", sagte Vernon Sanders, Leiter des globalen Fernsehens bei Amazon. "Mit seiner perfekt dosierten und tief empfundenen komödiantischen Offenheit durchdringt seine Arbeit die Kultur, und wir sind so glücklich, mit ihm und seinem Team zusammenzuarbeiten. Familienkomödien haben sich schon lange mit einigen der unbequemsten und schwierigsten gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt, aber durch die Animation und Ramys kreative Stimme freuen wir uns sehr, diese Serie zu den Zuschauern zu bringen."Die Zeichentrickserie wird die Erfahrungen einer muslimisch-amerikanischen Familie erforschen, die lernen muss, wie man sich in den frühen 2000er Jahren mit dem Code-Switching auseinandersetzt: eine Zeit der Angst, des Krieges und der rasanten Expansion des Boyband-Industriekomplexes.Youssef hat die Serie gemeinsam mit Pam Brady entwickelt. Beide fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Mona Chalabi, einer Journalistin und Illustratorin, deren Arbeiten unter anderem in Publikationen wie The New Yorker und The New York Times veröffentlicht wurden. A24 und Amazon Studios werden die Serie gemeinsam produzieren.