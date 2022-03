MSNBC steuert Meinungsshows bei Peacock bei

US-Fernsehen

Die zuschauerkräftigen Fernsehshows des Nachrichtensenders sind nun auch beim hauseigenen Streamingdienst verfügbar. Kunden müssen allerdings einen saftigen Aufpreis bezahlen.

MSNBC beabsichtigt, einige seiner bekanntesten Meinungssendungen für Premium-Kunden des NBCU-Streamingdienstes Peacock verfügbar zu machen. Damit können die Sendungen auch von Verbrauchern gesehen werden, die das Kabelnetz nicht abonniert haben, und die Bemühungen von Kabelnachrichtenanbietern, ihre Bemühungen jenseits ihrer größten Vertriebsquellen zu monetarisieren, werden fortgesetzt.Ab dem Frühjahr wird ein MSNBC-Hub auf Peacock Episoden vonund die Meinungssendungen von MSNBC am Tag nach ihrer Ausstrahlung im Kabelfernsehen auf Abruf anbieten. Specials mit Top-Moderatoren wie Rachel Maddow, Nicolle Wallace, Chris Hayes, Trymaine Lee und anderen werden im Laufe des Jahres exklusiv auf Peacock ausgestrahlt. Der neue MSNBC-Hub ist für ein Peacock-Premium-Abonnement von 4,99 Dollar pro Monat erhältlich."Wir sind dabei, das MSNBC-Erlebnis neu zu gestalten, indem wir den Kern unserer perspektivischen Programme zu Peacock hinzufügen und die Zuschauer dort erreichen, wo sie sind und wie sie die Inhalte konsumieren wollen", sagte Rashida Jones, Präsidentin von MSNBC, in einer vorbereiteten Erklärung. "Da MSNBC die treuesten Zuschauer im Kabelnachrichtenbereich hat, wird unsere Streaming-Expansion unser Portfolio 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf allen Plattformen weiter stärken."