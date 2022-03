Simon Müller-Elmau: Der entscheidende Faktor inhaltliche Kontinuität

Interview

Der Produzent von «Ein starkes Team» spricht mit Quotenmeter über den Erfolg seiner Produktionen. Auch das Finale von «SOKO München» ist ein Thema.

Ich hatte es erhofft! Dass es letztlich ein so schöner und erfolgreicher Abschluss wurde, hat uns alle sehr gefreut!Wenn man über viele Jahre vor einem Millionenpublikum eine Rolle verkörpert, läuft man als Schauspieler:in zwangsläufig Gefahr, in eine Schublade gesteckt zu werden. Das Positive daran ist, man hat über viele Jahre ein gesichertes Einkommen und eine große Bekanntheit. Endet aber die Rolle, ist es vielleicht schwer, weil die Zuschauer:innen den/die Darsteller:in noch lange mit dieser Rolle verbinden. Nach einer Weile löst sich das aber meistens auf und es gibt einen Neustart.Ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja leider immer weniger Sitcoms, insbesondere die klassischen Sitcoms vor Publikum. Allerdings kann man sich mit der UFA-Produktion «Faking Hitler» bestens gegen das Lockdown-Feeling stemmen.In „Abgestürzt“ geht es um die tagtägliche Korruption im Kleinen wie im Großen in Berlin. Sei es um an eine bestimmte Position im Job zu kommen oder um den lang ersehnten Kitaplatz zu erhalten, oft läuft das nach dem Motto „Eine Hand wäscht die andere“, was aber nichts weiter ist als Bestechung. Wir denken das in „Abgestürzt“ zu Ende und zeigen auch diejenigen, die unter dem Geschwür der Korruption leiden.Mit Abstand. Sowohl räumlich, indem man telefonisch und per Mail Danke sagt, als auch zeitlich, in dem man das hoffentlich bald alles sehr feuchtfröhlich nachholen kann!Beim «Starken Team» ist es uns sehr wichtig, dass die Filme eine grosse Glaubwürdigkeit und Authentizität besitzen und nach meiner Erfahrung schätzen das insbesondere auch die jüngeren Zuschauer:innen.Ich bin nicht sicher, ob es dafür ein Patentrezept gibt, aber meines Erachtens ist der entscheidende Faktor inhaltliche Kontinuität. Die Zuschauer:innen kennen ihre Formate sehr gut und haben ein feines Gespür dafür, wenn etwa nicht stimmt. Figuren darf man nicht zu sehr verändern, während man mit den Geschichten und Themen stets aktuell sein sollte.Das muss RTL entscheiden. Sicher hätten wir uns auch gefreut, wenn die Serie im Free-TV vor einem größeren Publikum gelaufen wäre. Die Serie hätte es verdient!Wir arbeiten an unserem Münchner Standort intensiv an der Entwicklung einer neuen Reihe, die dann auch wieder im Süden Deutschlands angesiedelt sein wird. Aber wir befinden uns noch in einem frühen Stadium.Neben der tollen Serie «Faking Hitler» habe ich mich auf «Der König von Palma» sehr gefreut. Und auch wenn es noch eine Weile dauern wird, zähle ich schon die Tage bis «Der Schwarm» zu sehen sein wird! Ein solches Buch in Angriff zu nehmen, ist mutig und ich bin sehr gespannt.