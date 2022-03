Blockbuster-Battle

Kaum unterschiedlicher könnten die Geschichten der drei Filme in diesem Blockbuster Battle kaum sein. Während Sandra Bullock und George Clooney schwerelos im Weltraum verschwinden, tritt für ProSieben Rosa Salazar alias Alita gegen Charlie Hunnam alias König Arthur in den Ring.

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die brillante Medizintechnikerin Dr. Ryan Stone steht vor ihrer ersten Shuttle-Mission. Sie wird von dem erfahrenen Astronauten Matt Kowalsky geleitet, der nach diesem Einsatz seinen aktiven Dienst beenden will. Doch während eines scheinbar ganz normalen Weltraumspaziergangs kommt es zur Katastrophe: Das Shuttle wird zerstört - völlig haltlos bis auf das Band zwischen ihnen trudeln Stone und Kowalsky mutterseelenallein in die Finsternis. Aufgrund des ohrenbetäubenden Schweigens wissen sie, dass sie den Kontakt zur Erde verloren haben - und damit jede Chance auf Rettung. Ihre Angst schlägt um in Panik, während jeder Atemzug ihren kleinen Vorrat an Sauerstoff reduziert. Dennoch erfordert die einzige Möglichkeit einer Rückkehr zunächst einen weiteren Vorstoß in die grausige Grenzenlosigkeit des Raums. Zum Kinostart vor neun Jahren zog Quotenmeter folgendes Fazit in der Kino-Kritik : „Nie war ein Abstecher ins Weltall spannender. Cuaróns Comeback auf den Regiestuhl ist beklemmend, packend und ein Meisterwerk des digitalen Filmemachens.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 10IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Ein beeindruckendes Science-Fiction-Abenteuer von Robert Rodriguez und James Cameron nach dem Manga von Yukito Kishiro: Der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido erweckt den kaputten Cyborg-Körper eines Mädchens zu neuem Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund Hugo begibt sich Alita - wie Ido sie nennt - auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Als die Mächtigen der Stadt die Jagd auf sie eröffnen, entdeckt Alita alte Kräfte, die der Schlüssel zur Rettung ihrer Welt sein könnten. Quotenmeter bezeichnete «Alita: Battle Angel» in der Kino-Kritik als „toll gemachtes Sci-Fi-Actionabenteuer mit Herz und wuchtigem Sounddesign“, doch die Story sei nicht vollständig erzählt worden, was „zwar nur ein Stückchen seines Unterhaltungsfaktors“ nimmt. „Doch es ist ein Verlust, der vermeidbar gewesen wäre.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Guy Ritchie inszeniert Charlie Hunnam als sagenhaften König Arthur: Vortigern, der Bruder des mächtigen König Uther, tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Der Thronfolger Arthur wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf mit seinem Onkel um seine rechtmäßige Thronfolge aufnehmen. Quotenmeter wollte vor fünf Jahren „mehr davon!“ Das Fazit der Kino-Kritik: „«King Arthur: Legend of the Sword» ist moderne Fantasyaction vor spektakulärer Kulisse, die mit einem starken Cast, einer kurzweiligen Geschichte und dem typischen Guy-Ritchie-Drive zu überzeugen weiß.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 7