Movie Films und Imagine Documentaries arbeiten zusammen

Die Non-Fiction-Abteilung von Brian Grazer und Ron Howard hat einen neuen Partner.

Movie Films, ein Unternehmen von Rory Kennedy und Mark Bailey, hat sich mit Imagine Documentaries zusammengeschlossen, um eine Reihe neuer nicht-fiktionaler Stoffe zu entwickeln und zu produzieren. Wie lange die Partnerschaft mit dem Unternehmen von Brian Grazer und Ron Howard besteht, ist unklar.Unter der Leitung von Sara Bernstein und Justin Wilkes koproduzierte Imagine Documentaries kürzlich Kennedys «Downfall: The Case Against Boeing», den Bailey geschrieben und produziert hat. Die Netflix-Doku, die im Januar auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt wurde, untersucht zwei Abstürze von Boeing 737 Max, die sich innerhalb von fünf Monaten in den Jahren 2018 und 2019 ereigneten und bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Netflix hat am 18. Februar mit dem Streaming der Doku begonnen."Diese Partnerschaft ermöglicht Moxie Film den Anschluss an unsere Infrastruktur", sagt Wilkes. "Das umfasst alles, von der physischen Produktion über die Entwicklung bis hin zu kreativen und finanziellen Ressourcen. Wir investieren aktiv und finanzieren in einigen Fällen Projekte vollständig oder kofinanzieren sie. Dadurch können wir unseren Filmpartnern die Möglichkeit geben, sofort mit der Produktion zu beginnen und müssen nicht unbedingt auf grünes Licht warten.""Wir sind daran interessiert, zu expandieren und mehr Projekte durchführen zu können, wollen aber nicht in der Position sein, ein großes Unternehmen zu beaufsichtigen und letztendlich viel Zeit mit dem Management zu verbringen", sagt Kennedy. "Wir hatten das Gefühl, dass Imagine uns dabei helfen könnte, die Infrastruktur (unseres Unternehmens) zu unterstützen, während wir weiterhin die Arbeit machen können, die wir lieben, nämlich Filme zu machen und die Macher zu sein."