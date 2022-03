«Alita: Battle Angel» bei ProSieben überholt das restliche Filmprogramm

Quotennews

RTL hatte eine Free-TV-Premiere im Programm, ging damit aber vor allem in der Zielgruppe unter.



2019 wurde die erfolgreiche Serieebenfalls in einen Film verwandelt. Gestern zeigte RTL nun die deutsche Free-TV-Premiere der Verfilmung. Bei 1,53 Millionen Zuschauern kam der Sender nicht über einen mauen Marktanteil von 5,3 Prozent hinaus. Auch die 0,41 Millionen umworbenen reichten lediglich für schwache 5,7 Prozent. Mitging es im Anschluss noch weiter abwärts auf 0,33 Millionen Fernsehende sowie mickrige 3,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,17 Millionen Jüngeren lag die Quote bei niedrigen 6,4 Prozent.Am besten schnitt ProSieben mit dem Science-Fiction-Filmab, welcher 1,50 Millionen Neugierige auf den Sender lockte. Hier war eine hohe Sehbeteiligung von 5,2 Prozent möglich. Die 0,54 Millionen Werberelevanten erzielten annehmbare 7,6 Prozent Marktanteil. Der Actionfilm «Anna» ► heilt sich mit 0,59 Millionen Zusehenden weiterhin bei 5,2 Prozent. Mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine Steigerung auf passable 7,9 Prozent möglich.Sat.1 zeigte den Actionfilm «King Arthur: Legend of the Sword» ► , welcher 1,28 Millionen Fernsehzuschauer überzeugte. Somit wurde eine akzeptable Quote von 4,6 Prozent eingefahren. Die 0,50 Millionen Jüngeren lagen bei einem soliden Marktanteil von 7,2 Prozent. Der Weltraumthrillerbewegte bei RTLZWEI 0,72 Millionen Filmfans zum Einschalten. Dies hatte einen annehmbaren Wert von 2,3 Prozent zur Folge. Bei einem jüngeren Publikum von 0,36 Millionen Menschen wurden solide 4,6 Prozent Marktanteil verbucht.