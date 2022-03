«Sturm der Liebe»: Katrin Anne Heß zieht am Fürstenhof ein

TV-News

Die Schauspielerin wird ab Ende April zum Cast der täglichen ARD-Telenovela stoßen.

Bekannt wurde die Schauspielerin durch Rollen in «Kreuzfahrt ins Glück», «Die Bergretter», «Frühling», «Die Rosenheim-Cops» oder «Der Alte», nun hat Katrin Anne Heß eine Rolle in der ARD-Telenovelagelandet. Voraussichtlich ab dem 26. April (Folge 3.814) wird sie als Carolin Lamprecht in der Bavaria-Fiction-Produktion zu sehen sein. Ihre Rolle wird als „lebensfroh, aufgeschlossen und bezaubernd“ beschrieben.Michael (Erich Altenkopf) staunt nicht schlecht, als plötzlich seine ehemalige Studienkollegin Carolin vor der Tür steht. Vor 20 Jahren spielten sie gemeinsam in einer Rockband und waren beste Freude. Doch was sie nicht voneinander wissen: Beide waren damals heimlich ineinander verliebt. Obwohl schwere Zeiten hinter Carolin liegen, lässt sich die liebenswerte Pferdewirtin nicht unterkriegen und blickt einer Zukunft als Reitlehrerin am Gestüt des "Fürstenhofs" entgegen. Doch als Werner Saalfeld (Dirk Galuba) sie beim Bewerbungsgespräch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, kommt es zum Eklat: Carolin war das letzte Jahr im Gefängnis. Zum Glück findet sie in Rosalie (Natalie Alison) schnell eine Freundin, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Dabei ahnt diese nicht, wie schwierig die Nähe zu Carolin für Michael ist, denn alte Gefühle könnten erwachen.„Ich wurde mit offenen Armen in die «Sturm»-Familie aufgenommen und hatte einen wundervollen Start. Für mich als Schauspielerin ist es das erste Mal, in einer täglichen Serie zu drehen, und ich freue mich, dabei zu sein", sagt Katrin Anne Heß zu ihrem Engagement bei «Sturm der Liebe». Über ihre Rolle verrät sie: „Carolin hätte ich gerne als beste Freundin. Sie ist offen, direkt, liebenswürdig und trägt ihr Herz am rechten Fleck. Egal, welche Steine ihr das Schicksal in den Weg legt, mit ihrer lebensbejahenden Art packt sie es an und macht das Beste daraus. Und sie liebt Pferde genauso sehr wie ich.“