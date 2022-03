Das Erste punktet mit Biathlon und der Skiflug-WM

Quotennews

Tagsüber hatte RTL gestern Schwierigkeiten. Besser lief es da für «Leben leicht gemacht», auch wenn Sat.1 ebenfalls an Reichweite verloren hatte.



Noch immer punkten die öffentlich-rechtlichen Sender am Wochenende mit dem Wintersportprogramm. Gestern war Das Erste an der Reihe und räumte mit der Mixed Staffel im Biathlon ab. 3,24 Millionen Fernsehende sorgten für hervorragende 25,0 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,48 Millionen Jüngeren standen ausgezeichnete 16,3 Prozent auf dem Papier. Der Publikumsliebling Biathlon wurde später tatsächlich noch von einer anderen Sportart übertroffen. Die Skiflug-WM fand bei 3,46 Millionen Zuschauern Anklang und sorgte für eine starke Quote von 18,6 Prozent. Die 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich noch hohe 9,3 Prozent.In den Vorwochen hatte sich in Sat.1 die Abspecksoapwieder gesteigert. In Folge 11 sank die Reichweite nun allerdings auf den bisher zweitschwächsten Staffelwert von 1,23 Millionen Fernsehenden. Somit lag der solide Marktanteil von 5,5 Prozent knapp unter dem Senderschnitt. Die 0,34 Millionen Umworbenen markierten zudem die bislang niedrigste Reichweite. Hier wurde eine passable Sehbeteiligung von 6,8 Prozent ermittelt.RTL zeigte zur Mittagszeit die Free-TV-Premiere der Romanze. Mit 0,37 Millionen und 0,11 Millionen Werberelevanten waren hier lediglich miserable 2,9 sowie 3,8 Prozent Marktanteil drin. Die dritte Folge vonhatte im Vergleich zum Staffelstart noch deutlicher verloren. Mit 0,94 Millionen Zuschauern ging es abwärts auf eine akzeptable Quote von 6,5 Prozent. 0,15 Millionen Jüngere bedeuteten zudem ein ernüchterndes Ergebnis von 5,5 Prozent.