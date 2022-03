«Chefkoch TV» startet überzeugend und verliert dann schnell

Wochenquotencheck

RTL holte sich eine neue Kochsendung ins Vormittagsprogramm, welche eine Folge von «Die Retourenprofis» ablöst.



Unter dem Motto „Lecker muss nicht teuer sein“ steht die neue RTL-Kochshow, die von Alexander Herrmann moderiert wird. Jede Woche treten vier Hobbyköche gegeneinander an, welchen täglich ein vorgegebenes Budget zwischen 2,99 und 9,99 Euro für ein Gericht mit zwei Portionen zur Verfügung steht. Die Jury besteht aus den Spitzenköchen Sarah Henke und Tarik Rose, welche Punkte für die Speisen geben. Am Donnerstag muss der Teilnehmende mit den wenigsten Punkten die Show verlassen, so dass am Freitag die drei Finalisten um den Wochenpreis von 1.5000 Euro kämpfen. Das Motto der Finalshow wird von der Jury bestimmt.RTL hat die Sendung wochentags ab 11.00 Uhr im Programm. Diese Woche traten Christine, Makrina, Daniel und Michael gegeneinander an. Am Montag lag das Tagesbudget zum Auftakt bei 4,49 Euro. Die erste Ausgabe war mit 0,47 Millionen Fernsehenden bislang die gefragteste. Der Sender fuhr einen passablen Marktanteil von 7,5 Prozent ein. Auch bei den 0,17 Millionen Jüngeren überzeugte die erste Folge und es stand eine gute Quote von 12,3 Prozent auf dem Papier.Schon am darauffolgenden Tag verlor das Programm jedoch 100.000 Zuschauer. Mit einer Reichweite von 0,37 Millionen Menschen war somit noch ein akzeptabler Marktanteil von 6,3 Prozent möglich. Das jüngere Publikum hatte sich beinahe halbiert und war so auf 0,09 Millionen Umworbene zurückgefallen. Folglich stürzte die Sehbeteiligung auf maue 6,9 Prozent. Auch am Mittwoch war der Abwärtstrend nicht zu bremsen. Mit 0,32 Millionen Interessenten ging es weiter abwärts auf magere 5,3 Prozent. An diesem Tag war der Wochentiefpunkt von enttäuschenden 5,4 Prozent bei den 0,07 Millionen Werberelevanten erreicht.Zum Donnerstag hin verkleinerte sich das Gesamtpublikum weiter auf 0,28 Millionen Menschen. Nun wurde mit niedrigen 4,9 Prozent Marktanteil der Negativrekord verbucht. Die 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen retteten sich mit ausbaufähigen 7,3 Prozent zumindest ein kleines Stück nach oben. Am Freitag stand schließlich das Finale an, welches ganz unter dem Tagesmotto „Pasta“ stand. Für ihr Gericht durften die Kandidaten maximal 6,49 Euro ausgeben. Die Ausgabe verfolgten 0,32 Millionen Zusehende, was in einem mäßigen Ergebnis von 5,8 Prozent resultierte. Die 0,09 Millionen Umworbenen beendeten die Woche mit einer mauen Sehbeteiligung von 7,7 Prozent.Das neue Format löste «Die Retourenprofis» ab, welches auf diesem Sendeplatz zuletzt auch mit stark schwankenden Quoten ließ. Nach dem überzeugenden Auftakt am Montag hatte sich RTL sicherlich mehr erhofft. Doch bereits am Dienstag deutete sich ein deutlicher Rückgang an. Der leichte Aufwärtstrend gibt zumindest Hoffnung, dass das Format in den kommenden Wochen noch zulegen kann und sich möglicherweise wieder den Startwerten annähert.