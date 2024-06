Blockbuster-Battle

sixx schickt eine Komödie mit Dennis Quaid und Rene Russo ins Rennen, während RTLZWEI eine indische Romanze mit Shah Rukh Khan präsentiert. Oder holen sich die Männer von Professor Xavier den Sieg?

(sixx, 20:15 Uhr)Der Marine-Admiral Frank Bearsdley ist ein Ordnungsmensch vom Scheitel bis zur Stiefelspitze. Der Witwer muss sich obendrein um seine acht Kinder kümmern. Die Handtaschendesignerin Helen ist ebenfalls Witwe und ihrerseits mit zehn Kindern gesegnet. Als sich die beiden ungleichen Typen treffen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Ihre insgesamt 18 Kinder sind von der neuen Situation wenig begeistert.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Er wurde einst als Gott verehrt - Apocalypse, der erste und mächtigste Mutant der Welt. Als er nach tausenden von Jahren aus seinem Schlaf erwacht, findet er, entgegen seiner Vorstellungen, eine von Menschen beherrschte Welt vor. Um das zu ändern, versammelt er eine Gruppe mächtiger Mutanten. Dieser Bedrohung stellt sich Professor X entgegen und tritt in einen Kampf über das Schicksal der Menschheit. Quotenmeter hatte beim Schauen des Films gemischte Gefühle: „«X-Men: Apocalypse» beginnt auf dem erzählerisch komplexen Niveau von «The First Avenger: Civil War» und verliert sich schließlich in einer lieblosen Materialschlacht der Marke «Batman v Superman». Wenngleich der erzählerisch angenehme Teil den Großteil des Films ausmacht, ist es doch ausgerechnet die Schlussphase, die den bleibenden Eindruck des Zuschauers prägt. Immerhin die Sequenz nach dem Abspann konnte uns wieder einigermaßen milde stimmen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Seit dem Tod ihres Vaters gibt es in Naina Kapurs Familie keine Freude mehr. Mutter Jennifer und Nainas kleine Schwester Gia leiden unter der tyrannischen Großmutter, die ihre Schwiegertochter für den Tod des Sohnes verantwortlich macht. Nainas kleiner Bruder Shiv sitzt von morgens bis abends nur vor dem Fernseher herum und Naina selbst verschanzt sich hinter einer großen Hornbrille und vergräbt sich in die Bücher für den MBA-Abendkurs, den sie belegt hat. Doch als der lebenslustige Aman Mathur neu in die Nachbarschaft der kleinen indischen Enklave im New Yorker Stadtviertel Queens zieht, ändert sich das Leben der Kapurs schlagartig. Mit seiner fröhlichen Art und seinen unkonventionellen Ratschlägen gewinnt er bald die Herzen der Kapurs. Er hat für jedes Familienmitglied ein offenes Ohr und für jedes noch so schwierige Problem eine Lösung parat. Auch Naina geht er so lange auf die Nerven, bis sie wieder anfängt zu lachen und das Leben zu genießen. So hat auch ihr platonischer Freund Rohit die junge Frau noch nicht gesehen. Aber Naina hat längst nur noch Augen für Aman. Doch der hat ein düsteres Geheimnis.The Movie Database (TMDB):8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8