Florence Hunt macht bei «Mix Tape» mit

International

Der Serie des australischen Senders Foxtel wird derzeit in Dublin gedreht.

In Dublin wird die australisch-irische Koproduktionaufgezeichnet, in der «Bridgerton»-Star Florence Hunt, Jim Sturgess und Teresa Palmer («The Fall Guy») die Hauptrollen spielen. Im Mai wurde das Format in Sydney begonnen. Hinter dem Projekt steckt die irische Autorin Jo Spain, die den Roman von Jane Sanderson adaptiert. Lucy Gaffy führt Regie.„«Mix Tape» wird die Zuschauer in die Zeit zurückversetzen, in der sie das berauschende Gefühl der ersten Liebe erlebt haben, und eine klassische, allumfassende Romanze mit einem nostalgischen Soundtrack sein“, so die Produzenten. „«Mix Tape» wird das Publikum auf der ganzen Welt begeistern und alle Register ziehen, indem es Romantik, Nostalgie und Musik mit kunstvollem Storytelling zu einer unvergesslichen Serie vereint”, so Pack, SVP Global Sales und Co-Production bei Boat Rocker Studio.Palmer wird Alison und der Brite Sturgess Daniel spielen. Die beiden Freunde leben nun auf verschiedenen Seiten des Planeten, finden aber durch ein Lied aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit wieder zueinander. Sie erkunden ihre Neugier, ob dies die Liebe und das Leben ist, das sie führen sollten, als sie sich in den 1980er Jahren zum ersten Mal trafen. Hunt und der Newcomer Rory Walton-Smith spielen die jüngeren Versionen von Alison und Daniel.Die Foxtel Group hat in Zusammenarbeit mit Fís Éireann/Screen Ireland und Screen Australia einen Großteil der Produktionskosten übernommen. Weitere finanzielle Unterstützung kam vom finnischen Impact Film Fund und dem Made in NSW Fund von Screen NSW, der auch die Postproduktion, die digitalen und visuellen Effekte unterstützt.