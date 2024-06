Quotencheck

Mit der elften Staffel erlitt VOX zwar keinen Schiffbruch, aber die Reichweiten sanken weiter.

Am Dienstag, den 23. April 2024, startete VOX die elfte Runde von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert». In der ersten Folge stand Eva Briegel und die Band Juli im Mittelpunkt. So sahen 1,34 Millionen Menschen die Interpretation von Johannes Oerding von „Perfekte Welle“, ehe 5,2 Prozent Joy Denalane „Dieses Leben“ singen hörten. 0,53 Millionen junge Menschen hörten Eko Fresh „In unseren Händen“ performen, die Sendung erreichte zehn Prozent Marktanteil.Sieben Tage später, als Tim Bendzko im Mittelpunkt stand, brach die Reichweite auf 0,85 Millionen Zuschauer ein. 4,2 Prozent schauten die Neuinterpretation von „Wenn Worte meine Sprache wären“ von Johannes Oerding. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,33 Millionen, sodass man aber auf weiterhin gute 9,7 Prozent Marktanteil kam. Die Sammy-Amara-Folge vom 7. Mai lief mit 1,08 Millionen Zuschauer und 4,7 Prozent leicht besser. Die Broilers-Folge verbuchte 0,46 Millionen junge Menschen und führte zu 10,3 Prozent.1,26 Millionen Menschen sahen das Peter-Maffay-Special, das auf starke 6,1 Prozent kam. Unter den jungen Menschen waren 0,41 Millionen Zuschauer dabei, das führte zu 9,5 Prozent. Eine Woche später verfolgten 0,99 Millionen Menschen die Emilio-Folge, die 4,1 Prozent Marktanteil holte. In der Zielgruppe wurden 0,47 Millionen Zuschauer ermittelt, das führte zu 9,9 Prozent.Eko Fresh stand am Dienstag, den 28. Mai, im Mittelpunkt. Die Reichweite sank nur auf 0,93 Millionen Zuschauer, der Marktanteil ging auf 3,8 Prozent abwärts. In der Zielgruppe wurden nur noch 0,38 Millionen Zusehenden verbucht, sodass man nur noch auf 7,8 Prozent kam. Joy Denalanes Musik wurde eine Woche später ausgewertet und 0,91 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 4,0 Prozent. 0,33 Millionen Zuschauer schalteten ein, allerdings bedeutete das nur noch 7,2 Prozent.Das Staffelfinale Duette holte die schwächsten Werte. Nur noch 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu, der Marktanteil sank auf 3,9 Prozent. 0,33 Millionen junge Menschen reichten nur noch für 6,8 Prozent, diese Gegenentwicklung am Dienstagabend ist sehr untypisch. Normalerweise müssten die Marktanteile steigen, weil weniger Menschen in den Sommermonaten Fernsehen schauen. In der Tat hat sich das allerdings im Mai und Juni verändert.Die elfte Staffel verzeichnete 1,03 Millionen Zuschauer und führte zu viereinhalb Prozentpunkten. Bei en 14- bis 49-Jährigen waren 0,41 Millionen Zusehenden dabei, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent. «Sing meinen Song» bekommt nicht nur eine Staffel, sondern auch das Spin-off «Sing meinen Schlager».