Quotencheck

25 neue Folgen hat das ZDF bestellt und auch mit großem Erfolg ausgestrahlt.

Seit über 20 Jahren stellt die Studio-Hamburg-Tochter Real Film Berlin in Wismar und Berlin die Episoden der beliebten Krimiserie «SOKO Wismar» her. Seit der ersten Episode leitet Udo Kroschwald als Jan-Hinrich Reuter die Dienstgruppe, seine Kollegin aus der Rechtsmedizin Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke) ist seit 2005 dabei.Die 20. Staffel startete am Mittwoch, den 4. Oktober, um 18.03 Uhr im ZDF . „Der Heimkehrer“ verfolgten 3,43 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 21,7 Prozent. 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu und brachten 7,4 Prozent. Eine Woche später sahen 3,27 Millionen Zuschauer „Tödlicher Torf“, die Geschichte holte nur noch 21,8 Prozent. Mit 0,12 Millionen Jüngeren fuhr man fünf Prozent ein, eine Woche später war die Reichweite die gleiche, aber nur noch 4,8 Prozent Marktanteil wert. Schließlich erreichte die Episode 3,77 Millionen und 22,2 Prozent.Anfang November stiegen die Reichweiten deutlich an. „Holz fällt“ sahen am 1. November schon 3,86 Millionen, eine Woche später waren 3,95 Millionen bei „Wolfgang, der Würger“ dabei. Die Geschichte „Haukes Dinner“, die wiederum sieben Tage später lief, verfolgten 4,16 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile stiegen, wenn auch nur überschaubar. Immerhin waren 22,4 Prozent möglich. Bei den jungen Menschen schalteten 0,28 Millionen Zuschauer ein, sodass die Fernsehstation auf tolle 9,2 Prozent Marktanteil kam.Ende November schalteten 3,97 sowie 3,79 Millionen Zuschauer ein, erst kurz vor Weihnachten traf man wieder auf vier Millionen Zuschauer und 21,2 Prozent. Zwischen den Jahren erreichte das ZDF 3,85 Millionen, allerdings mit 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte man den Staffelrekord von 9,6 Prozent. Am 3. Januar sahen 3,87 Millionen Menschen zu, die Reichweite beim jungen Publikum wurde fast halbiert: 0,17 Millionen sorgten für schwache 5,1 Prozent.Die Feiertage waren für «SOKO Wismar» kein Erfolg, schließlich sahen am 10. Januar 4,00 Millionen Menschen zu, am 17. Januar waren es sogar 4,59 Millionen. Am 24. Januar wurden 4,04 Millionen Zuschauer gezählt. Bei den jungen Menschen waren bis zu 0,24 Millionen möglich, die Marktanteile lagen mit 7,4, 5,5 und 6,1 Prozent im üblichen Bereich.Die Vier-Millionen-Marke wurde am Mittwoch, den 7. Februar 2024, um 18.00 Uhr ein weiteres Mal übertrumpft: 4,14 Millionen Menschen sahen die Geschichte „Der kleine Bruder des Todes“ und verzeichnete 22,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum erreichte man 0,22 Millionen und 7,4 Prozent. Ende Februar und Anfang März liefen die Filme „Karoline Undercover“, der Zweiteiler erreichte 3,76 und 3,69 Millionen Zuschauer. Die Staffel endete im März nur noch mit etwa dreieinhalb Millionen Zusehende.Die 20. Staffel von «SOKO Wismar» unterhielt 3,81 Millionen Zuschauer und führte zu 21,2 Prozent. 0,19 Millionen junge Menschen sorgten für einen passablen Wert von 6,6 Prozent. Bereits ab Mittwoch, den 25. September 2024, geht es mit den neuen Folgen weiter.