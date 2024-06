VOX hat neue Auswanderer-Geschichten in der Pipeline

TV-News

Im Juli kehrt «Goodbye Deutschland!» in Doppelfolgen am Montagabend zurück.

Pünktlich zum Hochsommer erzählt VOX neue Geschichten von Deutschlands wohl beliebtester Urlaubsinsel. Der Kölner Sender startet am 8. Juli um 20:15 Uhr mitin die Primetime und serviert den Zuschauern zwei Stunden lang neue Storys von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Caro und Andreas Roben sowie Patrick Zahn und Nils Heidenreich, den selbsternannten „Königen der Nacht“. Während Heinz von Sayn-Wittgenstein nach fünf Jahren auf die Insel zurückkehrt, trauern die Robens um die Opfer eines Terrasseneinsturzes eines Beach Clubs direkt an der Playa de Palma. Zahn und Heidenreich haben derweil Stress mit einem Nachbarn, der sie mehrfach wegen Lärmbelästigung angezeigt hat.Im Anschluss zieht «Goodbye Deutschland!» weiter ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zur Auswanderer-Familie Kolenitchenko. Vor dem Nachtclub von Oksana und Daniel in LA hat eine Schießerei stattgefunden, weswegen sie das Kapitel Los Angeles endgültig beenden wollen. In der 23-Uhr-Stunde folgt eine alte Auswanderer-Geschichte aus dem Vorjahr über Gerald und Anna Heiser.Eine Woche später stehen in der «Viva Mallorca»-Folge Tamara und Marco Gülpen, Lorenz Büffel und seine Frau Emily sowie Lisha und Lou im Mittelpunkt. Ende Juli werden die beiden Spandauer Anke und Martin Grieser beim Auswandern auf die Belearen-Insel begleitet. Außerdem erzählt VOX von Jenny und Achim Thiesen sowie Tierschützerin Sina Hoffmann. Über den Inhalt der beiden 22:15-Uhr-Folgen am 15. und 22. Juli hat VOX noch nichts bekannt gegeben. Es handelt sich ebenfalls um zwei neue Episoden, gefolgt von zwei Wiederholungen.