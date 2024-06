«Hast du Töne?» legt deutlich zu

Quotennews

Am Vorabend erreichte «Die Landarztpraxis» ein solides Publikum – das allerdings weitestgehend über 50 Jahre alt war.

Nach einer Woche Unterbrechung setzte Sat.1 die sechsteilige Ausstrahlung vonmit Matthias Opdenhövel fort. Das Format ist weiterhin mit weniger als einer Million Fernsehzuschauern unterwegs. Die Sendung mit Smudo, Lutz van der Horst, Nora Tschirner, Caroline Frier, Conchita Wurst und Bülent Ceylan sahen 0,99 Millionen Zuschauer, die für 5,0 Prozent Marktanteil standen. In der Zielgruppe schalteten 0,37 Millionen ein, das bedeutete starke 9,4 Prozent Marktanteil.Zwischen 22.55 und 23.55 Uhr verbuchte0,47 Millionen Fernsehzuschauer, die Sendung mit Gregor Meyle, Lisa Feller, Markus Kavka und Ross Anthony lockte 4,1 Prozent der Zuschauer an. Bei den jungen Menschen standen 0,15 Millionen sowie 6,4 Prozent auf der Uhr. Danach gab es noch eine alte-Ausgabe, die 0,26 Millionen Menschen sahen. In der Zielgruppe wurden 4,7 Prozent gezählt.Zwischen 19.00 und 19.45 Uhr machte Sat.1 mit der Filmpool-Produktionweiter, die mäßige Werte verbuchte. Am vierten Tag der Woche wurden 0,60 Millionen Fernsehzuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 3,8 Prozent. Nur 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige waren anwesend, das bedeutete einen Marktanteil von 3,1 Prozent.