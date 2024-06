«Greys Anatomy» muss Platz machen

TV-News

Ab Mitte Juli werden «Hart of Dixie» und «This Is Us» wiederholt.

Am Mittwochabend setzt der Fernsehsender Sixx seine Ausstrahlung von «Grey’s Anatomy» ab, stattdessen folgt auf die ABC Signature-Serie die Warner Bros. Television-Produktionmit «O.C., California»-Star Rachel Bilson. Gleich drei Episoden werden ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.Der frischgebackene New Yorker Ärztin Zoe Hart wird das angestrebte Stipendium nicht gewährt. Sie folgt daraufhin notgedrungen dem Angebot eines fremden älteren Herren, der ihr eine Stelle als Ärztin in seiner Praxis anbietet. Diese befindet sich allerdings in einem Provinznest in Alabama. Die Einwohner begegnen der verwöhnten Großstädterin sehr skeptisch, und bald muss sie sich vor der Gemeinde als Mensch und als Ärztin beweisen.Zwischen 23.05 und 01.00 Uhr folgen zwei Wiederholungen vonaus der zweiten Staffel. Der 37. Geburtstag der drei Geschwister steht an. Kevin feiert gemeinsam mit Kate und Toby, worüber letzterer nicht begeistert ist. Derweil bröckelt die Beziehung zwischen Beth und Randall. Dieser drängt seine Frau vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte dazu, ein Baby zu adoptieren. Schnell zeigt sich, dass sie die ad hoc-Entscheidungen ihres Mannes nicht mehr länger hinnehmen möchte. Rebecca und Jack versuchen, ihre Eheprobleme in den Griff zu bekommen. «Supergirl» ist schon am 3. Juli das letzte Mal zu sehen.