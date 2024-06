«auslandsjournal frontlines» spricht über Israel

TV-News

Die neue Dokumentationsreihe geht wieder zur Geisterstunde auf Sendung.

Im März ging erstmalsim ZDF on air, damals beschäftigte sich das Team mit der Ukraine. Die Sendung um 00.45 Uhr erreichte 0,50 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 10,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Am Mittwoch, den 7. August, in der Nacht zum Donnerstag steht um Mitternacht die Sendungan.Neben dem Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen ist Israel mehr und mehr von innen gespalten und driftet auseinander. ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf möchte vor Ort herausfinden, wie Israel diesen doppelten Kampf erlebt: viele Israelis erleben die Spaltung des Landes wie eine Zerstörung von innen. Im Westjordanland vertreiben radikale Siedler Dörfer und greifen Hilfskonvois nach Gaza an, während andere Israelis versuchen, die Hilfskonvois zu schützen.Eigendorf trifft einen Rabbiner, der sogar in bedrohten Dörfern übernachtet, um die Palästinenser dort zu schützen. In Tel Aviv geraten bei den wöchentlichen Demonstrationen für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln immer häufiger Demonstranten, auch Angehörige der Geiseln, mit Polizisten aneinander, sodass es sogar zum Einsatz von Wasserwerfern und zu Festnahmen kommt. Mehrere Soldaten haben sich seit dem 7. Oktober 2023 das Leben genommen, Ultraorthodoxe dienen weiterhin nicht in der Armee.