«Crime Exposé» startet im September

US-Fernsehen

Die neue True-Crime-Show mit Nancy O’Dell kommt von Tornate Televison.

Grünes Licht für die halbstündige True-Crime-Show, die von Nancy O’Dell moderiert wird. Die Sendung von Michael Eisners Tornate Television, Scott Sternberg Prods und Trifecta Entertainment geht am 23. September auf den Syndication-Markt. O’Dell war lange Zeit Moderatorin der Unterhaltungssendung «Entertainment Tonight».„Es ist eine große Ehre für mich, wieder im täglichen Fernsehen zu arbeiten, vor allem mit diesem großartigen Team aus echten Profis und Experten im Bereich Kriminalität”, sagte O'Dell in einer Erklärung. „Ich habe meine TV-Karriere als Kriminalreporterin und Enthüllungsjournalistin begonnen, und so schließt sich für mich mit dieser spannenden Show ein Kreis, indem ich zu meinen Wurzeln zurückkehre.”Laut der Beschreibung der Sendung erzählt «Crime Exposé» in jeder Folge die Geschichte eines Mordes und führt die Zuschauer durch alle Aspekte des Verbrechens, der Ermittlungen und der Aufklärung jedes Falls, indem es Interviews mit der Familie des Opfers, Zeugen, tatsächlichen Gerichtsakten und den an jedem Fall beteiligten Strafverfolgungsbeamten zeigt. Jede Folge endet mit dem Sicherheits-Spotlight, einem kurzen informativen Sicherheitstipp, der auf die Geschichte des Tages eingeht und von dem für die Sicherheit zuständigen Mitarbeiter der Serie gegeben wird.“„Es war immer sinnvoll, täglich neue, echte Kriminalfälle in der Erstausstrahlung zu zeigen, da wir wussten, dass das Publikum da war”, sagte Sternberg. „Und dass unsere Moderatorin Nancy O'Dell, die in der Syndication sehr beliebt ist und als Enthüllungsjournalistin angefangen hat, das Puzzle vervollständigt hat, hat das Ganze perfekt gemacht.”