«Toni, männlich, Hebamme» kehrt zurück

TV-News

Das Erste sendet im August zwei neue Filme. Wolke Hegenbarth spielt neben Leo Reisinger.

Leo Reisinger und Wolke Hegenbarth sind am Freitag, den 9. August, und Freitag, den 14. August 2024, jeweils um 20.15 Uhr in zwei neuen-Folgen zu sehen. Die Episoden sind jeweils zwei Tage früher in der ARD Mediathek verfügbar. Die Produktion übernahm Bavaria Fiction im Auftrag der ARD Degeto Film.Gestartet wird mit „Baby im Korb“ von Sebastian Stojetz und Sibylle Tafel, die auch Regie führte. Geburtshelfer Toni Hasler (Leo Reisinger) wartet auf seine Chance bei Luise (Wolke Hegenbarth). Dass es in ihrer Beziehung mit Sami (Marcel Mohab) kriselt, weckt Hoffnungen bei Toni. Ausgerechnet ein Baby, das die Frauenärztin auf ihrer Türschwelle entdeckt und diskret aufnimmt, wirft für ihn alles über den Haufen. Erstaunt erlebt Toni, dass Luise und Sami als Pflegeeltern wieder zusammenfinden. Nicht nur seine schwindenden Aussichten, sondern auch seine Überzeugungen lassen Toni nach der Mutter suchen – bevor Polizei und Jugendamt von dem Findelkind erfahren! Als Toni die Studentin Charly (Michelle Barthel) ausfindig macht, entdeckt er, welch tiefgehende Probleme die junge Mutter vor der Verantwortung zurückschrecken lassen. Während Luise nun gerade deshalb auf die Behörden setzt, möchte Toni einen Weg für die Mutter mit ihrem Kind finden. Damit sich Charly helfen lässt, muss Toni jedoch erst ihr Vertrauen gewinnen.In „Das Glück der Anderen“ staunt Entbindungspfleger Toni (Leo Reisinger) nicht schlecht: Seine Ex-Frau Hanna (Kathrin von Steinburg) kommt mit ihrem neuen Ehemann Alex (Martin Bretschneider) in die Geburtssprechstunde! Nicht die 42-jährige Anwältin ist jedoch hochschwanger, sondern ihre aus Georgien stammende Haushaltshilfe. Eigentlich braucht die selbstbewusste Natascha (Katja Hutko) weder eine Dolmetscherin noch Unterstützung bei der Namensfindung. Dass Hanna das Kommando führt, bringt Toni auf einen Verdacht. Tatsächlich muss die Juristin zugeben, die junge Frau als „Leihmutter” für ihren Kinderwunsch engagiert zu haben. Bald ist Tonis Kunst als Vermittler gefragt. Zwischen der 29-Jährigen und Alex bahnt sich etwas an, was bei Hanna als Kontrollfreak die Alarmglocken läuten lässt. Jetzt muss sich Toni darum kümmern, dass es weder in der Schwangerschaft noch in der Dreierkonstellation zu Komplikationen kommt. Ins Gewissen muss er auch seiner Praxiskollegin Luise (Wolke Hegenbarth) reden. Die Verlassene versucht mit fragwürdigen Methoden, ihre Beziehung mit Sami (Marcel Mohab) zu retten.