Markus Söder macht Ina Müller glücklich

Quotennews

Der bayerische Ministerpräsident war bei «Inas Nacht» zu Gast, die Werte sind geradezu explodiert.

Das Erste wiederholte vor 5,02 Millionen Fernsehzuschauer den 90-Minüter «Der Bozen-Krimi: Die Todsünde». Nachdem Chiara Schoras und Gabriel Raab in ihren Rollen ermittelten, ging Eva-Maria Lemke aus Berlin auf Sendung. In der neuen Ausgabe vonstanden das Bündnis Sahra Wagenknecht, Putins Sabotage der Meinungsbildung und Misshandlung in der Ferkelzucht auf dem Programm. Das vom Rundfunk Berlin-Brandenburg produzierte Magazin erreichte 2,32 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,24 Millionen verbucht, dies sorgte für 6,1 Prozent.Diemit Julia-Niharika Sen sahen 2,16 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Sendung fuhr 13,0 Prozent bei allen sowie 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Eine neue Ausgabe vonließen sich 1,78 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, die Sendung des Norddeutschen Rundfunks verbuchte 0,24 Millionen junge Menschen. Die Satire-Show mit Christian Ehring holte 14,2 Prozent bei allen und 9,5 Prozent beim jungen Publikum.Neben Felix Neureuther, Gianna Nannini und dem britischen Trio Tors botauch dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder eine Bühne. Die launische Sendung aus Norddeutschland erreichte 1,40 Millionen Zuschauer, zwischen 23.35 und 00.35 Uhr schalteten 14,2 Prozent ein. Das war das beste Donnerstags-Ergebnis aller Zeiten, am Samstag wird die Sendung um 23.40 Uhr wiederholt. Die Sendung mit Ina Müller aus der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ holte 0,18 Millionen junge Menschen, die 10,8 Prozent Marktanteil mitbrachten.