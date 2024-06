«The Worlds Most Dangerous Show» ist eine Enttäuschung

Quotennews

Obwohl der Ball bei der Euro 2024 nicht rollte, konnte «Galileo» am Vorabend nicht überzeugen.

Die Amazon-Dokumentationgelang knapp ein Jahr nach seiner Prime-Video-Premiere auch ins Free-TV. ProSieben startete mit der Folge „Kann Technik die Klimakriese aufhalten?“ und hatte damit nur 0,56 Millionen Fernsehzuschauer, somit kam man auf 2,6 Prozent Marktanteil. Die rote Sieben schnappte sich 0,29 Millionen aus der Zielgruppe, die für 7,2 Prozent Marktanteil standen. Mit „Kann nur die Wirtschaft das Klima retten?“ holte man ab 21.20 Uhr ebenfalls 0,56 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 2,8 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,32 Millionen dabei, der Marktanteil wurde auf 8,1 Prozent beziffert. Die Quoten liegen zwar auf Senderschnitt, aber die Reichweiten waren nicht besonders hoch.Zwischen 22.15 und 00.10 Uhr wurden zwei Episoden der ITV-Clipshow(«Unbelievable Moments Caught on Camera») ausgestrahlt. Die Produktionen aus dem Jahr 2020 holten nur noch 0,35 und 0,17 Millionen, die Marktanteile verringerten sich auf 2,2 sowie 1,7 Prozent. Bei den Werberelevanten waren dieses Mal 0,18 und 0,10 Millionen drin, der Marktanteil belief sich auf 5,5 und 5,0 Prozent.Das Informationsmagazinblickte zwischen 19.05 und 20.15 Uhr unter anderem auf den ehemaligen Weltkriegsbunker Feldstraßenbunker, der seit Jahren begrünt wird. 0,53 Millionen Menschen sahen diesen und andere Berichte, sodass die Sendung auf 3,1 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,24 Millionen ausgewertet, was 8,0 Prozent Marktanteil bedeutete.