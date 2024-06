Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Krimis im ZDF? Punktete Sat.1 mit einer neuen Ausgabe von «Stars in der Manege»?

Das Erste erreichte mit dem Spielfilm2,46 Millionen Zuschauer und verbuchte solide 12,6 Prozent bei allen sowie ordentliche 9,1 Prozent bei den jungen Leuten. Zwischen 21.45 und 22.20 Uhr sahen 2,41 Millionen Menschen die, die den Marktanteil mit 12,7 Prozent konstant hielten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden richtig gute 11,2 Prozent erzielt. Bereits am vergangenen Samstag strahlten der Rundfunk Berlin-Brandenburg (0,26 Mio.) und 3sat (0,33 Mio.)aus, um 22.20 Uhr startete die eineinhalbstündige Sendung im Ersten. 0,83 Millionen Zuschauer sorgten für 5,7 Prozent, bei den jungen Leuten lief es mit 2,5 Prozent unterirdisch.Die Krimi-Wiederholungenundversorgten das ZDF mit 4,58 und 4,11 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf gewohnt starke 23,7 und 20,8 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Mainzer Fernsehstation 7,8 und 6,8 Prozent. Das halbstündigesahen im Anschluss 2,92 Millionen Menschen. Die Marktanteile lagen bei guten 15,7 Prozent bei allen sowie soliden 8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.brachte 0,98 Millionen Menschen zu Sat.1, der Sender holte 0,25 Millionen junge Menschen und mittelmäßige 7,3 Prozent. Im Anschluss erreichten zwei-Reruns nur noch 4,4 und 4,2 Prozent. Mitunterhielten die Kölner 0,64 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden nur 7,1 Prozent Marktanteil erzielt. Schließlich erreichte0,78 Millionen Zuschauer und holte bei den Werberelevanten ernüchternde 7,4 Prozent.VOX startete eine neue Staffel von, die zweistündige Doku-Soap fesselte bloß 0,42 Millionen Zuschauer und sicherte sich niedrige 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Wiederholung vonsahen 0,10 Millionen Zuschauer, die für 3,7 Prozent in der Zielgruppe sorgten. Die Spielfilmeundbrachten ProSieben 0,56 und 0,41 Millionen, die Werberelevanten generierten gute 10,4 und mäßige 8,1 Prozent.erzielte bei RTLZWEI 0,78 Millionen Zuschauer, ehe 0,56 Millionen nochsahen. Bei den 14- bis 49-Jährigen saßen jeweils solide 5,2 Prozent vor den Fernsehschirmen. Vier Folgen vonsahen 1,9, 2,2, 2,8 und 4,4 Prozent, Kabel Eins erreichte 3,6, 4,3, 4,3 und 6,7 Prozent beim jungen Publikum.