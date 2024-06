Primetime-Check

Wie erfolgreich lief «Der Bozen-Krimi» im Ersten? Punktete das ZDF mit «Die Bergretter»?

Das Erste startete mitin die Primetime, der 5,02 Millionen Menschen ab drei Jahren lockte. Im Anschluss erreichtenoch 2,32 Millionen, der Marktanteil sank von 23,7 Prozent auf 12,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhren die unterschiedlichen Formate 9,9 sowie 6,1 Prozent ein. Die halbstündigengenerierten im Anschluss 2,16 Millionen respektive 13,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,1 Prozent gemessen.Eine-Wiederholung lockte 3,45 Millionen Menschen zum ZDF, ehe 3,43 Millionen dassahen. Die Programme sicherten sich 16,3 und 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 respektive 8,0 Prozent bei den jungen Zuschauern. Die Sendungverbuchte 2,14 Millionen und 13,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,4 Prozent Marktanteil erreicht.lockte 0,76 Millionen Menschen zum Kölner Sender, der 6,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen holte. Mitwurden enttäuschende 0,45 Millionen sowie 3,8 Prozent erzielt.verbuchte 3,7 Prozent beim jungen Publikum. Bei Sat.1 sahen zweieinhalbstundenlang 0,99 Millionen Menschen, das auf 9,4 Prozent in der Zielgruppe kam.Zwei Ausgabenbrachte ProSieben nur jeweils 0,56 Millionen, die Fernsehstation verbuchte in der Zielgruppe 7,2 sowie 8,1 Prozent.undwollten sich 0,69 sowie 0,47 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, die Formate holten 6,5 sowie 5,4 Prozent.VOX schickteundins Renne, die Spielfilme unterhielten 1,08 sowie 0,50 Millionen. In der Zielgruppe wurden 9,9 sowie 8,5 Prozent ausgewertet.(0,45 Millionen) und(0,29 Millionen) unterhielt 6,4 sowie 5,5 Prozent der jungen Leute.