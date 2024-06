Kabel Eins kramt seine «Babes» heraus

TV-News

Der Sonntag steht künftig in Zeichen der verschiedenen Frauen auf Treckern sowie in Lastwagen oder Bussen.

Bei Kabel Eins wurde das Archiv durchforstet, welche Formate auch künftig wiederholt werden können. Ab Sonntag, den 14. Juli 2024, dürfen Fernsehzuschauer ab 10.05 Uhr Doppelfolgen vonaus dem Jahr 2019 sehen. Die 24-jährige Margot macht sich für die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit stark und meistert ihr Leben zwischen High Heels und Gummistiefeln. Im elterlichen Bio-Viehbetrieb ist sie für 85 Milchkühe, 70 Jungtiere und mehrere Agrarflächen zuständig.Im Anschluss werden drei Episoden vonaus dem Jahr 2022 wiederholt. Jessy stellt sich einer neuen Aufgabe und lernt das Rangieren mit der Wechselbrücke. Doch das Manöver stellt sich komplizierter heraus als gedacht. Tamaras Mann erwirbt indessen einen neuen Truck für sie, allerdings fällt es dem Trucker Babe schwer, sich von ihrem derzeitigen Gefährt zu trennen. Sabrina ist mit einem Schwerlaster Richtung Norddeutschland unterwegs und hat mit Hindernissen des Autobahn-Chaos zu kämpfen.Vier Folgen vonstehen zwischen 20.15 und 03.35 Uhr auf dem Programm. Bus Babe Julia fährt 40 Kollegen einer Linzer Elektrotechnik-Firma zum Betriebs-Ausflug nach Salzburg. Rocker Babe Jule aus Oberfranken holt mit Vater Herb die Band Saltatio Mortis in Karlsruhe ab und steuert sie zum Festival an die Ostsee. Petra aus dem Landkreis Cuxhaven bringt 40 Schützen zum Ball nach Bremerhaven. Und Küken Sabrina aus der Pfalz ist mit Bruder Max auf dem Weg ins 50 Kilometer entfernte Waldsee, um eine Handballmannschaft zu einem wichtigen Spiel zu bringen.