TNT Sports und NBC Sports kaufen Big East

US-Fernsehen

Bislang hielt CBS die Rechte an der Basketball-Liga. Die Unternehmen haben einen Sechs-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Die Big East Conference gab eine neue sechsjährige Medienrechtsvereinbarung bekannt, die sicherstellt, dass die Liga ihre Position als eine der am häufigsten im Fernsehen übertragenen Konferenzen im gesamten College-Sport beibehält. FOX Sports, der Fernsehpartner der Big East der letzten 11 Jahre, wird weiterhin als führender Netzwerkbetreiber der Konferenz fungieren, während NBC Sports und TNT Sports erstmals auch eine umfassende Berichterstattung über den Big East-Basketball bieten werden. Die Vereinbarung wurde einstimmig von den Präsidenten der elf Mitgliedsinstitutionen der Big East genehmigt.Die neue Vereinbarung, die von 2025/26 bis 2030/31 gilt, umfasst die Berichterstattung auf FOX Sports (FOX, FS1, FS2), NBC Sports (NBC, Peacock) und TNT Sports (TNT, TBS, truTV und Max). Die Vereinbarung sieht eine umfangreiche nationale Berichterstattung über die Basketballspiele der Männer und Frauen der Big East sowie über die Wettkämpfe der olympischen Sportmeisterschaften im Fernsehen, im Kabelfernsehen und im Streaming direkt für den Verbraucher vor. Die derzeitige Vereinbarung zwischen der Big East und FOX Sports läuft nach dem Jahr 2024/25 aus.Ab der Saison 2025/26 wird FOX Sports mindestens 80 Basketballspiele der Herren- und Damenmannschaften der Big East während der regulären Saison und der Nachsaison übertragen. Darüber hinaus wird das FOX-Sendernetz bis 2031 die Heimat des Finales des BIG EAST-Herrenturniers bleiben.Peacock wird die Berichterstattung über die Big East-Basketball-Meisterschaft der Herren 2024/25 mit einem Paket von 25 Spielen der regulären Saison und fünf Spielen der Vorrunde und des Viertelfinales des Konferenzturniers starten. Ab der Saison 2025/26 werden Peacock und NBC Sports mehr als 60 Spiele der regulären Saison und des BIG EAST-Turniers der Herren und Damen präsentieren. TNT Sports wird ab der Saison 2025/26 mehr als 65 reguläre BIG EAST-Basketballspiele auf TNT – seinem Hauptnetzwerk – sowie auf TBS, truTV und Max ausstrahlen.„Unsere neue Vereinbarung, die eine Berichterstattung durch FOX Sports, NBC Sports und TNT Sports vorsieht, wird es der BIG EAST ermöglichen, unser bereits hohes Niveau an nationaler Rundfunk- und Kabelberichterstattung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig erstmalig eine Streaming-Berichterstattung für Herren-Basketballspiele und eine erweiterte Verbreitung von Spielen im Damen-Basketball hinzuzufügen”, sagte der Präsident der Creighton University und Vorsitzende des Vorstands der BIG EAST Conference, Rev. Daniel S. Hendrickson, SJ, PhD. „Die Vereinbarung wird der Konferenz höhere Einnahmen und langfristige Stabilität bringen, unseren studentischen Athleten Vorteile verschaffen und uns ermöglichen, in unserer wichtigsten Sportart, dem Basketball, national wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir freuen uns besonders, unsere einzigartige Beziehung zu FOX Sports fortzusetzen, und freuen uns darauf, auf dem außergewöhnlichen Fundament aufzubauen, das wir in den letzten elf Jahren gemeinsam geschaffen haben.“„Alle bei FOX Sports freuen sich darauf, unsere langjährige Beziehung mit der BIG EAST, einer der besten Basketball-Konferenzen des Landes und einer Säule unseres College-Basketball-Programms, fortzusetzen”, sagte Eric Shanks, CEO und Executive Producer von FOX Sports. „Es ist ein Privileg, diese spektakulären Studenten-Athleten und Institutionen zusammen mit unseren neuen Partnern NBC Sports und TNT Sports zu präsentieren und gleichzeitig unsere Rolle als führender Anbieter im College-Sport zu stärken.”„BIG EAST Basketball gehört zu den renommiertesten im gesamten College-Sport, und wir sind stolz darauf, die Männer- und Frauenmannschaften auf unseren NBCUniversal-Plattformen präsentieren zu können”, sagte Rick Cordella, Präsident von NBC Sports. „Die BIG EAST hat eine lange Basketballgeschichte, und wir freuen uns darauf, diese Spiele zu präsentieren, während die Konferenz weitere unvergessliche Momente schafft.”„Die BIG EAST hat in der Vergangenheit einige der spannendsten Teams und Momente im College-Sport hervorgebracht, einschließlich ihrer jüngsten Erfolge, und wir freuen uns darauf, die Konferenz und ihre fantastischen College-Basketballprogramme für Männer und Frauen auf allen unseren TNT Sports-Plattformen zu präsentieren“, sagte Luis Silberwasser, Vorsitzender und CEO von TNT Sports. „Diese Vereinbarung erweitert das Portfolio von TNT Sports um erstklassige Live-Sportinhalte, darunter College-Basketballprogramme auf Meisterschaftsniveau und studentische Athleten, und wir werden alle unsere Ressourcen nutzen, um das Fanerlebnis zu verbessern.“