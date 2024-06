«Sportschau» startet Anfang August

TV-News

Um 20.15 Uhr kehrt Barbara Schöneberger mit «Verstehen Sie Spaß?» zurück.

Erst kommenden Donnerstag möchte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spielpläne der neuen Bundesliga veröffentlichen. Fest steht, dass die Bundesliga am 23. August beginnt, die 2. Liga ist zwei Wochen früher am 2. August dran. Das Erste terminierte somit die ersteder neuen Saison nun auf Samstag, den 3. August, um 18.00 Uhr. Stephanie Müller-Spirra führt durch die einstündige Sendung, die um 19.00 Uhr durch eine alte «Gefragt – Gejagt»-Episode abgelöst wird. Es werden Spielzusammenfassungen aus der 2. Bundesliga und 3. Liga gezeigt. Am Sonntag gibt es keine Zusammenfassungen, weil Das Erste Olympia überträgt.Der Südwestrundfunk produziert um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe von. Moderatorin Barbara Schöneberger begrüßt die Zuschauenden vom bayerischen Ammersee aus. Zusammen mit dem finnischen Sänger Samu Haber sowie Gästen aus den Filmen mit der versteckten Kamera bringt sie Urlaubs-Feeling aus mehr als vier Jahrzehnten ins Wohnzimmer.Erst kürzlich kündigten die SWR-Verantwortlichen an, aus Kostengründen die Dosis von «Verstehen Sie Spaß?» reduzieren zu wollen. Seitdem Barbara Schöneberger im April 2022 die Sendung von Guido Cantz übernommen hatte, sanken die Reichweiten kontinuierlich. Die vergangenen zwei Ausgaben erreichen nur noch 2,79 sowie 2,67 Millionen, Cantz holte über Jahre zwischen drei und fünfeinhalb Millionen Zuschauer.