NFL muss 4,7 Milliarden Entschädigung bezahlen

Wirtschaft

Die Sammelklage in den Vereinigten Staaten von Amerika hatte Erfolg.

Am Donnerstag verurteilte ein Bundesgericht in Los Angeles die NFL zur Zahlung von insgesamt 4,7 Milliarden Dollar Schadenersatz an Sportfans. Die Football-Liga hatte sich mit DirecTV und anderen Beteiligten wie NBC zusammengetan, um den Preis für das Sonntagsticket zu erhöhen. Die Sammelklage wurde bereits 2015 eingereicht und umfasst 2,4 Millionen Privatkunden und weitere 48.000 gewerbliche Einrichtungen wie Restaurants und Bars. Während die Privatkunden 4,7 Milliarden US-Dollar erhalten, können sich die gewerblichen Anbieter über 96 Millionen US-Dollar freuen.Sollte das Urteil der Geschworenen am Donnerstag bestätigt werden, könnte die NFL mehr als 14 Milliarden Dollar zahlen müssen, da das Bundeskartellrecht in solchen Fällen eine dreifache Entschädigung vorsieht. Die Klägerinnen und Kläger hatten eine Entschädigung in Höhe von bis zu 7 Milliarden US-Dollar gefordert. Die NFL will gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Liga beharrt darauf, das „freundlichste Vertriebsmodell“ in der Sportindustrie zu haben.„Wir sind enttäuscht über das heutige Urteil der Jury im Rahmen der Sammelklage zum NFL Sunday Ticket”, sagte ein NFL-Sprecher in einer Erklärung. „Wir sind weiterhin der Meinung, dass unsere Medienverteilungsstrategie, die alle NFL-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen in den Märkten der teilnehmenden Teams und die nationale Verteilung unserer beliebtesten Spiele umfasst, ergänzt durch viele zusätzliche Optionen wie RedZone, Sunday Ticket und NFL+, bei weitem das fanfreundlichste Vertriebsmodell in der gesamten Sport- und Unterhaltungsbranche ist. Wir danken der Jury für ihre Zeit und ihren Einsatz sowie für die Leitung und Aufsicht durch Richter Gutierrez während des gesamten Verfahrens.“