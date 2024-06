Ina Garten bindet sich an Food Network

US-Fernsehen

Der Vertrag beinhaltet neue Episoden von Gartens Emmy-prämierter Serie «Be My Guest».

Ina Garten hat einen neuen, exklusiven Mehrjahresvertrag mit Food Network abgeschlossen, wie Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery, bekannt gab. Der Vertrag umfasst neue Episoden von Gartens Emmy-prämierter Serie, in der sie in ihrem Haus in East Hampton kocht und mit alten und neuen Freunden plaudert. Zu den Gästen der Serie gehören Emily Blunt, Jennifer Garner, Nathan Lane, Laura Linney und Stanley Tucci, die Astronautin Nicole Mann, die Ballerina Misty Copeland, der Gastronom und Autor Danny Meyer sowie der Schriftsteller, Journalist und Professor Frank Bruni. Die nächste Staffel startet im Herbst mit Gästen wie dem Koch und Gastronomen Bobby Flay, der preisgekrönten Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus und den Late-Night-Moderatoren Stephen Colbert und Evie McGee Colbert und vielen mehr."Die begehrteste Einladung ist eine zu Ina nach Hause, um dort zu essen und alles über ihr außergewöhnliches Leben zu erfahren... einfach gesagt, Ina ist eine kulinarische Ikone", sagte Ayala. "Sie hat die Fähigkeit, sowohl den Geist als auch den Körper mit nachdenklichen Gesprächen und köstlichen Rezepten zu nähren, und ich bin begeistert, dass wir unsere Beziehung fortsetzen und ihrem treuen Publikum weitere Episoden für die kommenden Jahre bringen werden."Garten fügte hinzu: "Mit «Be My Guest» lade ich wirklich lustige und interessante Menschen in meine Scheune in East Hampton ein, um mit ihnen zu essen und sich zu unterhalten. Ich freue mich so sehr, dass es Ihnen genauso viel Spaß gemacht hat, von meinen Gästen zu hören, wie es mir Spaß gemacht hat, sie zu bewirten. Ich kann es kaum erwarten, dass Sie die neuen Sendungen sehen!"Ina Garten ist eine New York Times-Bestsellerautorin von dreizehn Kochbüchern und Gastgeberin der mit dem Emmy ausgezeichneten Food Network-Sendungen «Be My Guest» und «Barefoot Contessa». Ihr neuestes Buch Go-To Dinners wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Im kommenden Oktober wird Ina ihre Memoiren „Be Ready When the Luck Happens“ veröffentlichen. Sie lebt in East Hampton, New York, mit ihrem Mann Jeffrey.