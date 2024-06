Katrin Vernau wird WDR-Intendantin

Köpfe

In einer Stichwahl konnte sich die ehemalige Interims-Intendantin des rbb gegen Helge Fuhst durchsetzen und wird somit im Jahr 2025 Nachfolgerin von Tom Buhrow.

In seiner Sitzung am Donnerstag befasste sich der WDR-Rundfunkrat mit der Nachfolge von Tom Buhrow, der seit 2013 das Amt des WDR-Intendanten innehat. Zur Wahl standen mit dem derzeitigen WDR-Programmdirektor für die Bereiche Information, Fiktion und Unterhaltung Jörg Schönenborn, ZDF-Mann Elmar Theveßen, Tagesthemen-Leiter Helge Fuhst und WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau gleich vier Kandidaten und Kandidatinnen. Nach einer ersten Wahlrunde, in der Vernau und Fuhst knapp die meisten Stimmen erhielten, musste eine Stichwahl herhalten.Im direkten Duell konnte sich Vernau mit 36 zu 18 Stimmen klar durchsetzen. Damit folgt sie ab 2025 auf Tom Buhrow, der seinen Abschied von der WDR-Intendanz Ende 2023 angekündigt hatte. Die reguläre Amtszeit Buhrows hätte noch bis Ende 2025 gedauert. Da jedoch ab 2025 eine neue Beitragsperiode anstand, entschied er sich, den Posten ein Jahr früher aufzugeben. Vernaus Amtszeit beginnt somit zum 1. Januar 2025 und dauert sechs Jahre.„Der Rundfunkrat ist mit der heutigen Entscheidung einer seiner wichtigsten und gleichzeitig vornehmsten Aufgaben nachgekommen. Wir sind davon überzeugt, dass Katrin Vernau durch ihre vielfältige Erfahrung innerhalb und außerhalb der ARD über ein hohes Maß an Expertise und Managementerfahrung verfügt, um den Herausforderungen im öffentlich-rechtlichen System zu begegnen und den WDR zukunftsfest aufzustellen. Katrin Vernau bringt den Mut und die Durchsetzungskraft mit, die für den Wandel und die Innovation im WDR unabdingbar sind“, erklärt Corinna Blümel, stellvertretende Vorsitzende des WDR-Rundfunkrats, die die Wahl geleitet hat.Katrin Vernau, die bereits Intendantinnen-Erfahrung während ihrer Zeit als Interimsnachfolgerin von Ex-rbb-Intendantin Patricia Schlesinger aufweisen kann, äußerte sich wie folgt zu ihrer Wahl zur WDR-Intendantin:: „Es ist mir eine große Ehre, ab 2025 das Amt der WDR-Intendantin zu übernehmen und als vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Überzeugte – und nicht zuletzt als ‚Mau‘-Fan – auch eine Herzensangelegenheit. Der WDR braucht Mut, sich zu verändern, um auch im Hier und Jetzt glaubwürdig und relevant zu bleiben. Der WDR muss der Motor des Medienstandortes Nordrhein-Westfalen sein.“WDR-Intendant Tom Buhrow fügt an: „Ich gratuliere Katrin Vernau herzlich zur Wahl. Auf sie wartet ein wichtiges und spannendes Amt in herausfordernden Zeiten. Im WDR hat sie als Verwaltungsdirektorin bereits viele Herausforderungen gemeistert und Mut für schwierige Entscheidungen bewiesen. In der ARD verdanken wir ihr, dass sie den rbb als Interims-Intendantin wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht hat. Mit dieser Erfahrung und einer starken Geschäftsleitung an ihrer Seite wird Katrin Vernau den WDR erfolgreich in die Zukunft führen. Wir werden bis zu ihrem Amtsantritt im Januar 2025 für einen guten Übergang im WDR sorgen. Nur eine oder einer kann die Wahl gewinnen. Allen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben und damit auch ein klares Statement für den WDR abgegeben haben, gilt mein großer Respekt.“Katrin Vernau, geboren 1973 in Villingen-Schwenningen, ist seit 2015 Verwaltungsdirektorin des WDR. Von 2022 bis 2023 war sie Interims-Intendantin des rbb und für diese Zeit beim WDR beurlaubt. Nach ihrer Promotion an der Universität Potsdam war sie Kanzlerin der Universitäten Ulm und Hamburg, anschließend Partnerin in der Unternehmensberatung Roland Berger. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie zudem in verschiedenen Stiftungsräten ehrenamtlich engagiert und hat eine Vielzahl an Publikationen veröffentlicht.