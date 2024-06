Interesse am Türkei-Sieg deutlich größer als an der Portugal-Niederlage

Quotennews

Mehr als doppelt so viele Zuschauer entschieden sich für die Übertragung im Ersten. Der überraschende Sieg Georgiens lief parallel dazu bei RTL.



Ab 21 Uhr liefen die beiden letzten Spiele der EM-Gruppenphase, die nicht nur darüber entschieden, wer aus Gruppe F im Achtelfinale steht, sondern auch, welche Teams als Gruppendritte weiterkamen. In Gruppe F war es bereits vor dem gestrigen Spieltag klar, dass Portugal eine Runde weiter ist. Die Türkei hatte mit drei Punkten eine recht gute Ausgangslage, während sowohl Tschechien als auch Georgien bislang nur einen Punkt vorzuweisen hatten.Im Ersten lief die Partie Tschechien gegen Türkei. Die Tschechen bekamen schon relativ zu Beginn eine rote Karte und waren dann mit einem Spieler weniger ausgestattet. Schließlich setzte sich die Türkei mit 1:2 durch und zog so als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Den türkischen Sieg verfolgten 7,83 Millionen Fernsehende vor dem heimischen Fernsehen. Dies hatte herausragende 33,5 Prozent Marktanteil zur Folge. Die 2,34 Millionen Jüngeren verbuchten zudem überragende 38,1 Prozent.RTL hatte sich an diesem Abend noch eine weitere Übertragung gesichert und zeigte so das Spiel zwischen Georgien und Portugal. Georgien überraschte mit einem 2:0-Sieg gegen Portugal und das Team sicherte sich so bei der ersten EM-Teilnahme überhaupt direkt den Einzug in die K.O.-Runde. Mit bis zu 3,39 Millionen Neugierigen war das Interesse hier nicht einmal halb so groß wie am Türkei-Spiel. RTL sicherte sich starke 15,2 Prozent. Die 1,41 Millionen Umworbenen landeten zudem bei ausgezeichneten 23,3 Prozent.