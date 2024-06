«Primetime in Paris»: Neues Olympia-Format

US-Fernsehen

Der Fernsehsender NBC gab bekannt, wie die Übertragung in der Primetime aussieht.

NBCUniversal überarbeitet seine Olympia-Primetime-Berichterstattung für die Olympischen Spiele Paris 2024 und benennt seine bekannte Showum, die jeden Abend auf NBC und Peacock eine verbesserte Erzählweise bieten und die Zuschauer näher an die Olympischen Spiele heranbringen wird als je zuvor. Mike Tirico wird «Primetime in Paris» vom berühmten Trocadero in Paris aus moderieren, wobei der Eiffelturm und die Seine als Kulisse für die Olympia-Berichterstattung von NBCU dienen.«Primetime in Paris» beginnt in der Regel mit einem Goldmedaillen-Sieg des jeweiligen Wettkampftages, der einen lebensverändernden Sieg innerhalb der ersten 10 Minuten der Sendung präsentiert. Jede «Primetime in Paris» wird in der dritten Stunde von dem „Ereignis des Abends” geprägt sein, das die ganze Erzählkraft von NBCU nutzt, um die größten Geschichten und Wettkämpfe der Spiele mit nur wenigen Werbeunterbrechungen zu beleuchten.«Primetime in Paris» wird den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Zugang zu den Athleten bieten – einschließlich von den Athleten selbst erstellter Inhalte, Einblicke in das Olympische Dorf mit Medaillengewinnern, Interviews mit den Athleten und ihren Familien – um die entscheidenden Momente der Spiele durch innovative Technologie mit detaillierten Analysen zu präsentieren, die die Geschichte vorantreiben und vervollständigen.Der weltbekannte Megastar Snoop Dogg wird an den meisten Abenden bei «Primetime in Paris» dabei sein und Tirico nach einem Tag mit Olympia-Wettkämpfen, Besuchen bei Olympia-Athleten und ihren Freunden und Familien sowie der Erkundung der einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Klänge, die nur Paris zu bieten hat, mit einem Bericht unterstützen.„«Primetime in Paris» wird anders sein als alle bisherigen Olympia-Primetime-Shows in der Geschichte des US-Fernsehens”, so Rob Hyland, Primetime Producer, NBC Olympics. „Wir werden bei unserer Herangehensweise sehr einfallsreich sein und das Beste vom Besten aus den Ereignissen des jeweiligen Tages herausfiltern und diese Geschichten auf einzigartige Weise erzählen. Sie wissen vielleicht, was passiert ist, aber wir werden Ihnen erzählen, wie und warum es passiert ist, und die Geschichten jeden Abend mit zusätzlichem Kontext über die Handlung hinaus vervollständigen. Ob Snoop Dogg beim Turnen oder ein Olympiateilnehmer, der aus seiner exklusiven Perspektive erzählt, wie er seinen Lebenstraum verwirklicht – Primetime in Paris wird jeden Abend ein Muss für jeden Fernsehzuschauer sein.“