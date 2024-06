Neue Staffel von «Alex vs. America»

US-Fernsehen

Chefkoch Alex Guarnaschelli kehrt mit einer neuen Staffel vonzurück, die am Sonntag, den 14. Juli um 21 Uhr Premiere feiert. In jeder Folge lädt Moderator Eric Adjepong drei talentierte Köche aus den USA ein, die sich in einem bestimmten kulinarischen Genre auskennen, um in zwei Runden intensiver Kochwettbewerbe gegeneinander anzutreten, bei denen jeder nach Hause geschickt werden kann – sogar Alex. In dieser Staffel treten Köche mit noch mehr kulinarischen Referenzen und bekanntermaßen extremen Küchen an, was bedeutet, dass Alex ihr Bestes geben muss, um sich gegen ihre ehrgeizigen Herausforderer durchzusetzen. Um den ultimativen Ruhm und 15.000 US-Dollar zu gewinnen, werden die Köche ihre Spezialkenntnisse auf die Probe stellen, um zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben, die Besten zu schlagen.In der ersten Folge der Staffel tritt Alex gegen ihre langjährigen Freunde und schärfsten Rivalen an – die anderen Iron Chefs Michael Symon, Stephanie Izard und Jose Garces – und liefert sich einen intensiven und emotionalen Zweikampf, der in die Geschichte eingehen wird. Alex stellt sich im Laufe der Staffel weiteren großen Herausforderungen, darunter ein riskantes Reis-Duell, japanische Küche – eine Kochkunst, die nicht zu ihren Stärken gehört – und einer ihrer persönlichsten Wettkämpfe gegen andere Gastronomen aus New York City.Zu den hochkarätigen Juroren dieser Staffel gehören Esther Choi, Leah Cohen, Duff Goldman, Antonia Lofaso, Simon Majumdar, Marcus Samuelsson, Jet Tila, Bobby's Triple Threat Titans Brooke Williamson und Michael Voltaggio, Geoffrey Zakarian, Claudette Zepeda und sogar Gabe Bertaccini, der Co-Moderator von Alex' Ciao House, und viele mehr. «Alex vs. America» wird von Knuckle Sandwich Productions und Lando Entertainment für Food Network produziert.