«La Maison» startet am 20. September

International

Die französische AppleTV+-Serie umfasst zehn Episoden.

Apple TV+ teilte einen ersten Einblick von, das kommende 10-teilige, einstündige, französischsprachige Familiendrama, das in einem legendären Pariser High-Fashion-Atelier spielt. «La Maison» wirft einen Blick hinter die Kulissen der modernen, sich ständig weiterentwickelnden Welt der Mode und der französischen Eleganz und des Luxus und folgt zwei berühmten, dysfunktionalen und mächtigen rivalisierenden Familien, die um die Vorherrschaft in der mörderischen Welt der High Fashion kämpfen. Die mit Spannung erwartete Serie wird am Freitag, den 20. September 2024, mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+ weltweit Premiere feiern, gefolgt von einer Folge pro Woche bis zum 15. November 2024.In dieser Serie hinter den Kulissen wird gezeigt, wie ein legendäres Modehaus durch ein virales Video, in dem der Stardesigner Vincent Ledu (Lambert Wilson) zu sehen ist, in einen Skandal und eine Neuausrichtung verwickelt wird, wodurch das legendäre und legendäre Haute-Couture-Haus seiner Familie, LEDU, am seidenen Faden hängt. Perle Foster (Amira Casar), Vincents ehemalige Muse, die immer noch in seinem Schatten steht, verbündet sich mit der visionären Nachwuchsdesignerin Paloma Castel (Zita Hanrot), um das hundertjährige Maison LEDU zu retten, weiterzuentwickeln und zu erneuern. Diane Rovel (Carole Bouquet), die skrupellose Geschäftsführerin der mächtigen Rovel-Luxusgruppe, nutzt Vincents Niedergang aus und startet eine Offensive, um das zu erwerben, was sie als ihren wichtigsten Preis ansieht: das Maison LEDU. Um ihr Ziel zu erreichen, ist ihr jedes Mittel recht, denn es geht ihr um mehr als nur um den Erwerb einer weiteren Marke – es geht um Rache.«La Maison» ist mit siebenfacher César-Nominierung, Lambert Wilson («De Gaulle»), mit einer César-Nominierung, Amira Casar («Call Me by Your Name»), mit einem César als beste Schauspielerin, Carole Bouquet («En thérapie»), mit einem César als vielversprechendste Schauspielerin, Zita Hanrot («Fatima»), mit einem César als vielversprechendster Schauspieler, Pierre Deladonchamps («Stranger by the Lake»), César-Gewinner Antoine Reinartz («Anatomy of a Fall») als bester Nebendarsteller, die viermal für den César nominierte Anne Consigny («Elle»), die für den César nominierte Florence Loiret Caille («The Bureau»), der aufstrebende Star Ji-Min Park («Return to Seoul») und der für den César als vielversprechendster Schauspieler nominierte Corentin Fila («Being 17»).Die Serie basiert auf einer Idee von Alex Berger, der als ausführender Produzent fungiert. Die Showrunner José Caltagirone und Valentine Milville zeichnen für die Serie verantwortlich, die von den preisgekrönten Regisseuren Fabrice Gobert («The Returned») und Daniel Grou («Lupin») inszeniert wird. Emmanuelle Bouilhaguet ist ebenfalls als ausführende Produzentin tätig. «La Maison» ist eine Produktion von TOA – The Originals of America in Zusammenarbeit mit dem mehrfach ausgezeichneten Studio TOP – The Originals Productions.