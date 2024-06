ARD besetzt Korrespondenzen in Peking und Tokio neu

Köpfe

Jörg Endriss wird die Stelle in China besetzen, während Thorsten Iffland aus Japan berichtet. Die bisherigen Korrespondentinnen Tamara Anthony und Kathrin Erdmann kehren zum NDR nach Hamburg zurück.

Die ARD hat personelle Neubesetzungen zweier Korrespondentenstellen bekannt gegeben, die jeweils vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) verantwortet werden. Zum 1. Juli folgt Jörg Endriss als crossmedialer ARD-Korrespondent mit Schwerpunkt Video auf Tamara Anthony in Peking. Anthony wird zum NDR nach Hamburg zurückkehren. Den Weg aus Fernost in die Hansestadt tritt auch Kathrin Erdmann an, allerdings nicht aus Peking, sondern aus Tokio. Dort bleibt sie noch bis Ende August im Amt. Zum 1. September übernimmt Thorsten Iffland als crossmedialer ARD-Korrespondent mit Schwerpunkt Audio im Studio Tokio ihre Stelle.„Das ARD-Auslandskorrespondentennetz liefert Informationen, Hintergründe und Geschichten aus allen Regionen der Welt. Mit Thorsten Iffland und Jörg Endriss schicken wir zwei Journalisten mit ausgewiesener Asien-Kenntnis in unsere ARD-Studios nach Tokio und Peking. Sie werden dazu beitragen, dem Publikum in Deutschland ein unabhängiges Bild über die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und auch die Menschen in ihrem Berichtsgebiet zu vermitteln. Dies ist gerade in Zeiten besonders wichtig, in denen sich Informationen in Windeseile um den Globus verbreiten, unabhängig davon, ob sie auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft sind“, erklärt NDR Programmdirektorin Katja Marx.Das ARD-Studio Peking berichtet über Hongkong, Festlandchina und aus der Mongolei, während das Studio in Tokio Nachrichten über Japan, Nordkorea, Südkorea, die Philippinen, den Südpazifik und Taiwan liefert.