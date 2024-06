«The West Coast Hustle» startet bei MTV

US-Fernsehen

Die neue Doku-Soap zeigt Chanel West Coast und wird ab Mitte Juli ausgestrahlt.

MTV gab bekannt, dass die Serienpremiere von, einer neuen Doku-Serie, die von der Künstlerin und TV-Persönlichkeit Chanel West Coast produziert wird, am Donnerstag, den 18. Juli um 21:00 Uhr auf MTV in zwei aufeinanderfolgenden Episoden ausgestrahlt wird.«The West Coast Hustle» ist eine Chronik von Chanels Leben, die all ihre aufregenden und denkwürdigen Momente festhält. Die Fans bekommen einen intimen Einblick in ihre Reise, wie sie die Herausforderungen ihrer neuen Lieblings-Vollzeitbeschäftigung - der Mutterschaft - meistert und gleichzeitig ihre Musikkarriere verfolgt. Chanel jongliert mit ihrem Privatleben mit ihrem Freund Dom, einer stressigen Karriere und der Aufrechterhaltung von Freundschaften - sie ist entschlossen, alles zu erreichen und alles zu haben.«The West Coast Hustle» wird von Adam Gonzalez für A Game Productions zusammen mit MTV Entertainment Studios produziert. Chanel West Coast fungiert als ausführende Produzentin. Melissa Tallerine fungiert als ausführende Produzentin für MTV Entertainment Studios. Matthew Parillo fungiert als EIC für MTV Entertainment Studios.Chanel West Coast ist eine vielseitige Fernsehpersönlichkeit, Künstlerin, Model und Geschäftsfrau, die immer bekannter wird und sich einen Namen in der Musikindustrie macht. Sie kombiniert mühelos Rap, Hip-Hop, R&B und Pop und kreiert so ihren eigenen Sound. Chanel spielte über 30 Staffeln lang in der MTV-Sendung «Ridiculousness» mit, während sie sich weiterhin auf ihre Musik konzentrierte und ihr Geschäftsimperium aufbaute.