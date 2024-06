«Slow Horses» geht im September weiter

England

Die vierte Staffel steht nach dem Sommern in den Startlöchern.

Die neuen Folgen vonbasieren auf dem Roman „Spook Street“, dem vierten Band aus der mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Buchreihe von Mick Herron. Den Auftakt bilden die ersten zwei Episoden am Mittwoch, 4. September auf Apple TV+ , gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 2. Oktober.Die schwarzhumorige Spionage-Serie handelt von einem Agententeam im britischen Geheimdienst, das vom MI5 ausgemustert wurde und nun in einer Sonderabteilung – dem sogenannten Slough House arbeitet. Die vierte Staffel beginnt mit einem Bombenanschlag, bei dem persönliche Geheimnisse ans Licht kommen und die ohnehin schon instabilen Fundamente des Slough House erschüttert werden.Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den Anführer der Loser-Truppe: Misanthrop, aber immer noch ein brillanter Agent. Seine Mitarbeiter:innen landeten nach folgenschweren Fehltritten im Slough House, in der Hoffnung, dass sie dort weniger Schaden anrichten. Zum hochkarätigen wiederkehrenden Cast gehören außerdem die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, der BAFTA-Scotland-Award-Preisträger Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan und der Oscar-Nominierte Jonathan Pryce. Neu dazu kommen der SAG-Preisträger Hugo Weaving, die BAFTA-Preisträgerin Joanna Scanlan, die IFTA-Preisträgerin Ruth Bradley, Tom Brooke und James Callis.Die Serie wird von See-Saw Films für Apple TV+ produziert und von Will Smith («Veep – Die Vizepräsidentin») für das Fernsehen adaptiert. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Jane Robertson, Julian Stevens, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Graham Yost und Will Smith fungieren als Executive Producers. Die Regie führt in der vierten Staffel Adam Randall.