AMC bestellt Jonathan Glatzer-Serie

US-Fernsehen

Inmitten fehlgeleiteter Unternehmenskulturen, verrückter Innovationslabors und gnadenloser Privatschulen spielt die Serie in der Blase des Silicon Valley.

AMC Networks gab bekannt, dass es eine noch nicht betitelte Dramaserie von AMC Studios für AMC und AMC+ von Autor und Showrunner Jonathan Glatzer («Succession») grünes Licht gegeben hat. Die Serie spielt in der Blase des Silicon Valley, inmitten fehlgeleiteter Unternehmenskulturen, verrückter Innovationslabore und gnadenloser Privatschulen. In unserer Geschichte wird ein Skandal durch die Ausbeutung personenbezogener Daten ausgelöst, der aus einem Riss zwischen einem selbsternannten „Erfinder der Zukunft” und seinem eigennützigen „Leistungspsychologen” entsteht. Dieser Akt der Korruption gerät für alle Beteiligten schnell außer Kontrolle und enthüllt die Absurditäten von Ehrgeiz, Unternehmensethik und die Fehlbarkeit der Menschen, die die Zukunft unserer Welt gestalten.„Machen Sie sich bereit für einen fesselnden, spannenden und authentischen Blick hinter die Kulissen von Silicon Valley”, sagte Dan McDermott, Präsident von Entertainment und AMC Studios bei AMC Networks. „Jonathan ist ein Riesentalent, und AMC ist glücklich, die Heimat dieser ersten von ihm zum Leben erweckten Serie zu sein. Die Show, die das Leben von Charakteren erzählt, die die Welt erschaffen, in der wir alle leben werden, ist genau hier und genau jetzt. Die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion, besonders hier.”„Die Technologie und die Zukunft, die sie bietet, liegt in den Händen einiger erschreckend selbstbezogener Menschen. Sie strahlen eine bizarre, halbgöttliche Energie aus, aber selbst sie können sich ihrer eigenen Menschlichkeit nicht entziehen. Anstatt mich direkt mit der Technologie zu befassen, wollte ich mich auf die Menschen konzentrieren. Und zwar nicht nur die Titanen, sondern auch die aufgeregten Möchtegern-Titanen, die Kinder und Ehepartner der Möchtegerns, ihre Haushälter, ihre Schulen, ihre Psychiater, ihre Hunde und Gurus, die alle in dieser Blase leben, in der sie wirklich glauben – und vielleicht zu Recht – dass sie die Zukunft erfinden, Hunde ausgenommen", sagte Glatzer. „Ich könnte nicht begeisterter sein, dies mit AMC zu tun. In einer Zeit, in der die Sender nach schnellen Bällen und Strikes suchen, habe ich ihnen einen kurvenreichen Ball zugespielt, und zu ihrer großen Ehre haben sie mir nichts als die größte Unterstützung gegeben, die sich ein Autor wünschen kann.