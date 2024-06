Dunja Hayali und Christian Sievers sind «Am Puls»

TV-News

Das ZDF setzt seine beliebte Reihe mit zwei Frontgesichtern des Senders fort.

Seit 2017 ist das ZDF mit seinen «Am Puls»-Reportagen auf den deutschen Straßen unterwegs. Inzwischen hat man für August gleich zwei neue Ausgaben angekündigt.ist am Dienstag, den 6. August, um 22.45 Uhr zu sehen. Zwei Tage später folgtum 22.15 Uhr. Beide Ausgaben können ab Dienstag um 10.00 Uhr in der Mediathek gesehen werden.Eine Demokratie muss Protest aushalten können. Doch was, wenn die Proteste die Grenzen des Sagbaren erreichen oder sogar überschreiten? Dunja Hayali will bei den Demos rund um den Israel-Palästina-Konflikt herausfinden, inwiefern sich die Grenzen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit verändert haben. Und was bedeutet es, wenn Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, plötzlich angegriffen werden, wie der Politiker Michael Müller aus Thüringen?Christian Sievers ist unterwegs: auf Streife mit Bundespolizisten an der deutschen Grenze, in der Amtsstube, von wo aus die nächste Abschiebung geplant wird und auf dem afrikanischen Kontinent, wo ein Spagat geschaffen werden soll: Man soll abgelehnte Asylbewerber wieder aufnehmen, gleichzeitig soll hier der Weg für gut ausgebildeten Fachkräfte nach Europa geebnet werden.