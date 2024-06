BBC Studios arbeitet mit France Télévisions zusammen

England

Die BBC Studios und France Télévisions haben während des „Sunnyside of the Docs Festival“ in La Rochelle, Frankreich, bekannt gegeben, dass sie eine neue langfristige strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Koproduktion von Sachinhalten von Weltklasse vereinbart haben. Die mehrjährige Vereinbarung trat im April 2024 in Kraft und umfasst eine Co-Produktion mit Erstzugriff auf die gesamte Pipeline der BBC Studios für nicht geskriptete Inhalte. Dies ist ein natürlicher Schritt nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Co-Produktion von Factual-Shows aller Genres in den letzten Jahren.Zu den kommenden Titeln, die bereits im Rahmen der neuen Vereinbarung als Koproduktion bestätigt wurden, gehört die kürzlich angekündigte Serie der BBC Studios Science Unit,, eine spannende Neuinterpretation einer der beliebtesten BBC-Dokumentationen, die die Zuschauer auf eine einzigartige Zeitreise mitnimmt und die unglaublichen Lebensgeschichten dieser längst ausgestorbenen Giganten enthüllt.Die neue Vereinbarung beinhaltet auch eine erste Option auf Vorverkäufe und Akquisitionen aus dem umfangreichen Sachbuchkatalog von BBC Studios. Zu den bereits bestätigten Vorverkäufen gehören zwei Titel der BBC Studios Science Unit:, das die erstaunlichen Ereignisse untersucht, die sich täglich auf den Planeten und Monden des Sonnensystems um uns herum abspielen, und, eine bahnbrechende Serie, die die erstaunliche vier Milliarden Jahre alte Geschichte des Ortes erzählt, den wir unsere Heimat nennen.Chris Kinsman, Senior Vice President, Factual, EMEA, BBC Studios, sagte: „BBC Studios produziert die beeindruckendsten und fesselndsten Sachinhalte weltweit, und unsere Partner stimmen dem eindeutig zu, da unsere Inhalte noch nie so gefragt waren. Diese fantastische Partnerschaft mit France Télévisions wird nicht nur die Produktionen stärken, die wir dem Publikum in Frankreich, Großbritannien und darüber hinaus bieten können, sondern auch die Produktion von Titeln wie Mammals und Walking With Dinosaurs, die nur durch Kooperationen wie diese möglich sind.“Antonio Grigolini, Leiter der Dokumentarfilmabteilung von France Télévisions, sagte: „France Télévisions ist stolz darauf, mit BBC Studios gemeinsame Werte des öffentlichen Dienstes zu teilen. Wir freuen uns darauf, unsere fruchtbare Partnerschaft fortzusetzen und unsere Kräfte zu bündeln, um die anspruchsvollsten und wirkungsvollsten Sachinhalte auf dem Markt zu produzieren.“