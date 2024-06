«Earth Abides»: MGM+ holt Aaron Tveit

US-Fernsehen

Rodrigo Fernandez-Stoll, Elyse Levesque, Luisa D'Oliveira, Birkett Turton, Hilary McCormack und Jenna Berman sind ebenfalls neu dabei.

MGM+ teilte mit, wer neben den Stars Alexander Ludwig und Jessica Frances Dukes inmitspielen wird, der mit Spannung erwarteten Neuverfilmung von George R. Stewarts gleichnamigem Science-Fiction-Klassiker. Die Serie wurde von Showrunner Todd Komarnicki («Sully») geschrieben und stammt von den MGM+ Studios sowie den ausführenden Produzenten Kearie Peak und Michael Phillips von Lighthouse Productions und Juliana Maio. Earth Abides wird Ende 2024 auf MGM+ Premiere feiern.In «Earth Abides» wird die Menschheit durch eine Seuche von beispielloser Virulenz nahezu ausgelöscht. In der Folge, wenn die große Maschine der Zivilisation langsam und unaufhaltsam zusammenbricht, bleiben nur noch wenige zerschlagene Überlebende, die gegen das Aussterben ankämpfen.Aaron Tveit («The Good Fight») wird Charlie spielen, den gutaussehenden Anführer einer neuen Gruppe von Reisenden. Er ist ein geborener Charmeur, der eine bedrohliche Seite hat, die nur Ish (Alexander Ludwig) zu sehen scheint. Rodrigo Fernandez-Stoll («Ghosts») wird Jorge verkörpern. Der Bauingenieur aus seinem Heimatland Venezuela findet in der Gemeinschaft von San Lupo wieder seinen Platz.Elyse Levesque («Orphan Black») schlüpft in die Haut von Maurine, die zwar schön, aber auch sehr aufgewühlt ist. Sie ist ein Leben in Wohlstand und mit vielen Annehmlichkeiten gewohnt, doch vergangene Traumata haben sie verzweifelt werden lassen. Luisa D'Oliveira («The 100») wird zu Molly spielen, eine Ärztin mit einer tief verwurzelten Stärke und Direktheit. Molly ist eine unterstützende und verlässliche Kraft in der Gemeinschaft und hilft vielen durch ihre Kämpfe, während sie ihre eigenen verbirgt. Birkett Turton («iZombie») verkörpert Ezra, einen ehemaligen Besitzer eines Musikclubs, der voller Persönlichkeit steckt. Alles an ihm macht Ish nervös.Hilary McCormack («Killjoys») wird Jean spielen, eine einst faszinierende Musikerin und Sängerin, die jetzt eine liebevolle Mutter und genesende Süchtige ist. Jenna Berman («Chilling Adventures of Sabrina») mimt Evie, eine junge autistische Frau von strahlender Schönheit, die in der Kunst ihren Frieden findet.Die Serie basiert auf dem Roman von George R. Stewart, der von Harper Voyager, einem Imprint von HarperCollins Publishers, veröffentlicht wurde. Kearie Peak und Oscar-Preisträger Michael Phillips fungieren zusammen mit Juliana Maio als ausführende Produzenten. Komarnicki ist als Autor und Showrunner tätig. Weitere Autoren sind Karen Janszen, Tony Spiridakis, Evan Hart und Kyle Stephen. Bronwen Hughes wird die Pilotfolge und Folge zwei inszenieren. Rachel Leiterman wird die Episoden drei und vier und Stephen Campanelli die Episoden fünf und sechs inszenieren.