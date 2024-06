Barbara Walters Doku angekündigt

US-Fernsehen

ABC News Studios und Imagine Documentaries stellen einen Film für Hulu her.

ABC News Studios kündigte in Zusammenarbeit mit Imagine Documentaries die neue Dokumentation über die ABC-Journalistin Barbara Walters (25. September 1929–30. Dezember 2022) an, die 2025 auf Hulu zu sehen sein wird. Unter der Regie der mit dem Emmy ausgezeichneten Filmemacherin und Journalistin Jackie Jesko wird der Film bisher unveröffentlichtes Material aus den umfangreichen Archiven von ABC sowie Interviews mit Menschen zeigen, die die legendäre Moderatorin kannten und mit ihr zusammengearbeitet haben.„Barbara hat nicht nur bei denen, die die Ehre hatten, mit ihr bei ABC News zu arbeiten, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, sondern in der gesamten Nachrichtenbranche”, so David Sloan, leitender Produzent bei ABC News. „Mit noch nie gesehenem Filmmaterial und Interviews mit Menschen, die sie privat und beruflich kannten, wird dieser Film ein neues Licht auf eine der berühmtesten Moderatorinnen aller Zeiten werfen.”Sara Bernstein, Präsidentin von Imagine Documentaries, sagte: „Barbara Walters ist die Pionierin des Fernsehjournalismus. Imagine Documentaries ist begeistert und fühlt sich geehrt, mit der preisgekrönten Filmemacherin Jackie Jesko, der Oscar-Nominierten Betsy West und dem gesamten Team der ABC News Studios an diesem Projekt zusammenzuarbeiten, um ihr inspirierendes Leben und ihre Karriere mit einer neuen Generation zu teilen.“In ihrer beispiellosen Karriere hat Walters wohl mehr Politiker und Stars interviewt als jeder andere Journalist in der Geschichte. Der Dokumentarfilm wird die zentrale Rolle von Walters in der Geschichte des Rundfunkjournalismus und ihr bahnbrechendes Beispiel für Frauen in der Branche untersuchen. Durch die Ansprache eines breiten Publikums wird der Film Themen wie Sexismus, Macht und den Preis des „Alleshabens” untersuchen.Der Dokumentarfilm, der noch keinen Titel hat, wird von Imagine Documentaries für ABC News Studios in Zusammenarbeit mit Latchkey Films produziert und von Jesko inszeniert. Für Imagine Documentaries wird der Film von Marcella Steingart, Bernstein, Justin Wilkes und Meredith Kaulfers produziert. Brian Grazer, Ron Howard und Betsy West fungieren als ausführende Produzenten. Für ABC News Studios ist Muriel Pearson ausführende Produzentin und Sloan leitende ausführende Produzentin. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, und Reena Mehta ist SVP für Streaming und digitale Inhalte.